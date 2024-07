NASA transmite a Venus una canción de la rapera Missy Elliott

La NASA ha decidido lanzar un mensaje al espacio, en concreto hasta el planeta Venus, y ha elegido para ello una canción de estilo hip-hop de la rapera Missy Elliot. El tema, titulado “The Rain (Supa Dupa Fly)”, fue transmitido desde el complejo de Goldstone, de la Red del Espacio Profundo (DSN, por sus siglas en inglés), en el estado de California, y ha recorrido unos 254 millones de kilómetros de distancia, explicó la NASA en un comunicado. “Las estrellas de la Tierra se alinearon para transmitir a Venus un mensaje inspirador y la letra de la canción ‘The Rain (Supa Dupa Fly)’ de la artista de hip-hop Missy Elliott a través de la DSN (Red de Espacio Profundo) de la NASA”, indicó el comunicado.

For the first time, a hip-hop song was transmitted #OutOfThisWorld . @MissyElliott ‘s “The Rain (Supa Dupa Fly)” traveled 158 million miles to Venus through NASA’s Deep Space Network from @NASAJPL ‘s Deep Space Station 13 in California: https://t.co/Gg5ibm80hb pic.twitter.com/BwsdTNNqCv

DSN es el mayor y más sensible servicio de telecomunicaciones del programa de Comunicaciones y Navegación Espaciales (SCaN) de la NASA, según la agencia. Cuenta con un conjunto de antenas de radio gigantes que permiten a las misiones rastrear, enviar órdenes y recibir datos científicos de las naves espaciales que se aventuran hacia la Luna y más allá. Hasta la fecha, el sistema solo ha transmitido otra canción al espacio y esta es la primera vez que elige el estilo hip-hop.

“Tanto la exploración espacial como el arte de Missy Elliott se han basado en la superación de los límites”, afirmó Brittany Brown, directora de la División Digital y Tecnológica de la Oficina de Comunicaciones de la sede central de la NASA en Washington. “Missy tiene un historial de infundir la narración centrada en el espacio y visuales futuristas en sus videos musicales por lo que la oportunidad de colaborar en algo fuera de este mundo es realmente apropiado”, precisó la científica en el comunicado.

Transmitida a la velocidad de la luz el pasado viernes, la señal de radiofrecuencia tardó casi 14 minutos en llegar a Venus.

La carrera musical de Elliott, cuyo planeta favorito es precisamente Venus, comenzó hace más de 30 años, y la DSN lleva más de 60 comunicándose a través de naves espaciales. Ahora, gracias a la red, la música de Elliott ha viajado más allá de sus seguidores terrestres, a un mundo diferente, añadió la NASA.

“Todavía no me puedo creer que vaya a salir de este mundo con la NASA a través de la Deep Space Network cuando ‘The Rain (Supa Dupa Fly)’ se convierta en la primera canción de hip-hop que se transmita al espacio”, dijo Elliott al conocer el proyecto. “Elegí Venus porque simboliza la fuerza, la belleza y el empoderamiento, ¡y me siento tan humilde de tener la oportunidad de compartir mi arte y mi mensaje con el universo!”, añadió.

YOOO this is crazy! We just went #OutOfThisWorld with @NASA and sent the FIRST hip hop song into space through the Deep Space Network. My song “The Rain” has officially been transmitted all the way to Venus, the planet that symbolizes strength, beauty and empowerment. The sky is… pic.twitter.com/g6HofNQSt1

