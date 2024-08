Andrés y Sophia expresan lo sentido en su debut olímpico

Los pentatletas que representa a Guatemala en los XXXIII Juegos Olímpicos París 2024 tuvieron este jueves su esperado debut en unas justas deportivas de verano, situación que los llenó de satisfacción, pero que también hay temas que los dejan reflexionando de lo que significa estar en el primer plano mundial del deporte.

Andrés Fernández y Sophia Hernández lograron pisar terreno de Juegos Olímpicos en el primer día de competencia del pentatlón moderno, donde se realizó una jornada extensa de la esgrima.

Para Andrés Fernández, fue una competencia aceptable, donde vivió grandes momentos los cuales los catalogó como bien. “Me siento contento y satisfecho. No sé todavía cuántos toques hice, ni cuántos puntos llevo, no los conté; estaba bastante enfocado en mi trabajo. Siento que me fue bastante bien”, dijo en sus primeras declaraciones tras su competencia.

Añadió: “Mi entrenador estuvo conmigo de principio a fin y estuvimos trabajando bastante bien. No hubo ningún problema, diría yo. Hubo un par de complicaciones con ciertos toques, pero nada fuera de lo normal. A mitad de competencia tuve un pequeño bajón como de rendimiento, no fue tanto, pero sí sentí un momento donde necesitaba un poco más de energía”.

Andrés Fernández reconoce que este viernes vendrá una jornada difícil en el tema de las semifinales, en ese sentido, aseguró: “Sentí que hay que mejorar, todavía puedo mejorar durante este periodo, empecé muy bien, terminé bastante bien y lo hice bien”.

Por último, reconoció que terminó afónico debido a que gran parte de la competencia estuvo gritando al logar las victorias, asimismo, gritaba antes de entrar al asalto y se daba ánimos asimismo”.

Sophia Hernández

Por su parte, la pentatleta Sophia Hernández vivió totalmente diferente su debut en unos Juegos Olímpicos comparados con su compañero Andrés Fernández.

“Creo que es una mezcla de emociones. La verdad es como agridulce porque son mis primeros Juegos Olímpicos. Me encantó la atmosfera y todo, pero sí es mucha presión y es algo con lo que nosotros no estamos acostumbrados a competir”, reconoció Sophia.

“Yo empecé en la pista de arriba, la que tiene las cámaras, y para mí eso fue completamente nuevo. Entonces creo que sí me costó un poco entrar en la zona de competencia”, confesó la deportista chapina.

Sobre su competencia, Sophia Hernández, analizó: “Al final salieron buenas acciones. Traté de hacer el mejor trabajo que pude, el resultado realmente no es lo que yo hubiera esperado; falta competencia todavía. No estamos desmotivados y hay que darle duro al día de la semifinal y básicamente hacer el mejor de los esfuerzos y tratar de recuperar los puntos y corregir los errores”.

Día 1 del pentatlón moderno (esgrima)

Andrés Fernández: Tuvo 35 combates, ganó 15 y perdió 20 para sumar 200 puntos y ubicarse en el lugar 25 de la clasificación general

Sophia Hernández: Tuvo 35 combates, ganó 15 y perdió 20 para sumar 200 puntos y ubicarse en el lugar 29 de la clasificación general

El esgrima vuelve este viernes 9 de agosto con Andrés Fernández a partir de las 05:00 horas.