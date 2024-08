Así será la misión imposible de Tom Cruise en la final de los Juegos Olímpicos

Tom Cruise podría ser el gran protagonista en la ceremonia de clausura de los Juegos Olímpicos de París 2024, según informó TMZ.

Ethan Hunt, su personaje en la saga de acción, cobrará vida el 11 de agosto, cuando descienda haciendo rapel cargando con la bandera olímpica desde lo alto del estadio parisino.

Tom Cruise is set to perform a thrilling stunt to conclude the Paris Olympics. He will rappel from the top of Stade de France, carry the Olympic flag to LA, & skydive onto the Hollywood sign.

The skydive portion has already been completed & recorded.

(Source:… pic.twitter.com/3DPaND8i2R

— cinesthetic. (@TheCinesthetic) August 1, 2024