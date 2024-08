Billie Eilish, Snoop Dogg y Red Hot Chili Peppers cerrarán París 2024

Billie Eilish, Snoop Dogg y los Red Hot Chili Peppers se preparan para presentarse en la ceremonia de clausura de los Juegos Olímpicos de París 2024.

Según reveló la revista Variety, el cierre se llevará a cabo el domingo 11 de agosto y además de contar con las grandes estrellas, tendrá una participación especial el actor Tom Cruise.

El espectáculo musical será una combinación de presentaciones pregrabadas y en vivo, y servirá como un traspaso simbólico a los próximos Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

Esta iniciativa busca conectar las dos ciudades embajadoras a través de la música y la cultura, destacando el impacto de los artistas de Los Ángeles.

Además, de acuerdo con el diario Le Parisien, los grupos Air y Phoenix también estarán presentes en el cierre de los Juegos Olímpicos desde París.

Pero la música no será la única protagonista de París 2024. Tom Cruise, el renombrado actor de 62 años, también participará en la ceremonia con una ambiciosa demostración.

Según TMZ, él bajará en rapel desde lo alto del Stade de France y aterrizará cinematográficamente en el campo del estadio mientras lleva la bandera olímpica oficial.

El espectacular truco, previamente grabado en marzo, será seguido por una secuencia en la que volará la bandera desde París hasta Los Ángeles, culminando con un salto en paracaídas sobre el icónico letrero de Hollywood.

