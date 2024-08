Adria Arjona deslumbra con candente vestido en el estreno de “Blink Twice”

Adria Arjona está disfrutando de un año maravilloso, no solo en el ámbito emocional, también en el profesional.

Después de protagonizar la cinta “Hit Man” junto a Glen Powell, ahora participa en el el debut como directora de Zoë Kravitz: “Blink Twice”.

Las famosas, junto al elenco: Channing Tatum, Christian Slater, Simon Rex, Haley Joel Osment, Geena Davis y Alia Shawkat, celebraron el estreno la noche del jueves en Los Ángeles.

La hija de Ricardo Arjona lucía radiante con un vestido blanco de corte columna de Versace con cortes geométricos y una abertura profunda en la espalda.

El vestido de crepé es de la colección primavera/verano 2024 de la marca.

Añadió joyas de Tiffany & Co., para completar el look. Los comentarios y halagos no tardaron en llegar y sus miles de fans resaltaron lo bella que lucía.

“Adria, ¡¡eres el sol que ilumina mi día!!”

“Toda una Estrella 🌟 hermosa bella ❤️🙌🔥😍”

“Futura Chica Bond… Recuerda mis palabras ❤️”

“Este look es simplemente impresionante 🔥🙌❤️”

“Wow 🔥🔥🔥🔥🔥🔥 realmente eres hermosa”

Belleza de la actriz

Adria Arjona ha demostrado un talento innegable y una habilidad para enfrentar roles diversos.

Su debut en la serie de HBO True Detective marcó el inicio de una trayectoria ascendente, seguida de papeles destacados en series como Good Omens y Andor de Star Wars.

En el cine ha participado en producciones como Morbius, 6 Undergroud y El padre de la novia. Este 2024 se estrenará Los Frikis, una película basada en hechos reales.

También ha anunciado su participación en varias producciones en las que comparte con artistas conocidos a nivel internacional, como Zoe Saldaña, en la película The Absence of Eden.

Su belleza, carisma y talento cautivó a los lectores de la revista estadounidense People en Español, al ser incluida y encabezar la famosa lista de “Los 50 más bellos”.