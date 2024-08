Donald Trump vuelve a X (Twitter), casi un año después, con estos mensajes

El expresidente de EE. UU., Donald Trump, regresó a la red social X, antes Twitter, con una serie de mensajes y en la antesala de una entrevista en vivo que concederá al dueño de la plataforma, el magnate sudafricano, Elon Musk.

El exmandatario publicó un video alusivo a su campaña presidencial, marcando el regreso a esa red social poco menos de un año después. El último post publicado en la cuenta oficial del republicano, suspendida en 2021, databa del 24 de agosto de 2023.

“¿Están ustedes mejor ahora que cuando yo era presidente? Nuestra economía está destrozada. Nuestras fronteras han desaparecido. Somos una nación en decadencia. ¡Hagamos que el sueño americano sea ASEQUIBLE nuevamente! ¡Hagamos que EE. UU. sea SEGURO nuevamente! ¡Hagamos que EE. UU. sea GRANDE nuevamente!”, escribió Trump en un segundo mensaje.

Are you better off now than you were when I was president?

Our economy is shattered. Our border has been erased. We’re a nation in decline.

Make the American Dream AFFORDABLE again. Make America SAFE again. Make America GREAT Again!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 12, 2024