Robert F. Kennedy Jr. suspende su campaña a la Presidencia de EE. UU. y apoya a Trump

El candidato independiente a la Presidencia de Estados Unidos Robert F. Kennedy Jr. confirmó este viernes en una rueda de prensa que suspende su campaña para llegar a la Casa Blanca y ofreció su apoyo al aspirante republicano, Donald Trump.

Así lo anunció el político, hijo de Robert F. Kennedy y sobrino del expresidente John F. Kennedy, ambos asesinados en la década de los 60, y quien según las encuestas contaba con menos de un 5 % del apoyo.

Aunque antes de que acabara sus declaraciones no había pedido el voto directo para Trump, como suele hacerse cuando alguien se retira, si dijo que le daba su apoyo.

“Tres grandes causas me llevaron a participar en esta carrera en primer lugar, principalmente, y estas son las principales causas que me persuadieron a dejar el Partido Demócrata y postularme como independiente, y ahora a dar mi apoyo al presidente Trump”, afirmó.

Pese a su poca representatividad en las encuestas, su respaldo a Trump podría tener cierta relevancia en el resultado final en unas reñidas elecciones en las que el expresidente competirá el 5 de noviembre contra la actual vicepresidenta y candidata demócrata Kamala Harris.

Kennedy Jr. hizo este anuncio en Phoenix, Arizona, estado en el que Trump celebra este viernes por la tarde un acto de campaña en el que podría estar presente el político, quien en su discurso de hoy hizo una feroz crítica contra el Partido Demócrata en el que militaron su padre y su tío, a quienes mencionó en numerosas ocasiones.

Kerry Kennedy, sister of Robert F. Kennedy Jr., reacts to RFK Jr.’s campaign suspension and endorsement of Trump:

