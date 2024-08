Jackie Chan será parte de la inauguración de los Juegos Paralímpicos en París

Jackie Chan, famoso en todo el mundo por sus películas de artes marciales, llevará la antorcha con la llama paralímpica el próximo miércoles, poco antes de la inauguración de los Juegos Paralímpicos de París 2024.

El famoso de 70 años realizará un relevo en el centro de la capital, anunció este domingo el Comité Organizador.

La llama paralímpica llegó este domingo a suelo francés tras cruzar el túnel bajo el canal de la Mancha, después de ser encendida el sábado en Skoke Mandeville (Reino Unido).

Ha pasado tiempo desde que Jackie Chan no aparece en películas de acción, las cuales prácticamente lo lanzaron a la fama en el cine en Estados Unidos. Muchos de sus fans aseguran que se jubiló y no volverá a grabar otra.

Pero en realidad, el actor y director chino compartió su explicación de por qué no quiere volver a dar puñetazos y patadas con el estilo de las artes marciales.

Con una larga trayectoria en la pantalla grande desde 1962, está decidido en vivir esta nueva etapa en su carrera a través de roles más serios. A pesar de ser una de las estrellas más destacadas del cine de acción, en estos momentos ya no busca ser ese luchador de Kung Fu.

“Quiero cerciorarme de que todos los años los espectadores puedan ver todas las facetas de Jackie Chan. Me gustaría que los espectadores me consideren un actor que puede hacer películas de acción, no una estrella de películas de acción. No me gusta repetirme”, explicó el artista.

Del próximo miércoles 28 de agosto al domingo 8 de septiembre la capital francesa será la sede de los Juegos Paralímpicos 2024 que reúnen a los atletas más importantes del mundo.

