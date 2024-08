Karely Ruiz explota ante críticas por su embarazo

Karely Ruiz, la famosa influencer regiomontana y creadora de contenido en plataformas como OnlyFans, ha causado revuelo tras anunciar su embarazo.

Aunque la noticia fue recibida con emoción por muchos de sus seguidores, también ha desatado una ola de críticas. Ante los comentarios negativos, la joven no dudó en responder.

Ruiz, quien saltó a la fama por su participación en programas de televisión y posteriormente por su contenido sensual en redes sociales, ha generado controversia al anunciar que espera a su primera hija.

Desde principios de julio circulaban rumores sobre el posible embarazo de Karely. Aunque la influencer en ese momento negó estarlo, recientemente confirmó la noticia a través de sus redes sociales.

“El día que me enteré de tu llegada fue el día más feliz de mi vida. Es algo que he deseado tanto y gracias a Dios me lo cumplió”, expresó Karely en su mensaje, dejando claro que este momento representa un sueño hecho realidad.

“Estoy muy feliz por esta nueva etapa y daré lo mejor de mí. Te cuidaré y te amaré por siempre”, añadió la modelo.

A pesar de la alegría que expresó Karely Ruiz, la noticia de su embarazo fue recibida con burlas y críticas en redes sociales. Algunos usuarios cuestionaron su capacidad para ser madre y lanzaron duros comentarios sobre su estilo de vida.

“Se preocupan más por mi hija que por sus hijos, wey, ahí los andan dejando en guarderías”, señaló Karely, refiriéndose a sus detractores. “Ojo, no todas. Obviamente, yo apoyo a las mamás luchonas que luchan por sus hijos, pero las que andan criticando, ahí, cámbienle el pañal”, agregó la joven.

“Desde hace cuatro meses yo sé que estoy embarazada, hasta ahorita quise decir la noticia por gente cule** que tira”, explicó.

Karely Ruiz fue más allá en sus planes para asegurar el bienestar de su hija. La influencer aseguró que está dispuesta a construir una escuela privada para su hija con tal de evitarle situaciones de bullying.

