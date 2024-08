Ancelotti asegura que “no hay preocupación” con Kylian Mbappé

Carlo Ancelotti, el experimentado entrenador italiano del Real Madrid, ha salido en defensa de su equipo y de su flamante delantero Kylian Mbappé, quien está en proceso de adaptación a la exigente dinámica del conjunto merengue. En una reciente rueda de prensa, Ancelotti abordó diversos aspectos relacionados con el rendimiento del equipo y la integración de nuevas piezas clave como Mbappé, mientras dejó claro que, aunque el equipo aún no ha alcanzado su mejor versión, este proceso es completamente normal y esperado en el inicio de la temporada.

Kylian Mbappé, uno de los fichajes más esperados y comentados en el mundo del fútbol, ha tenido un inicio de temporada en el Real Madrid que, si bien no ha sido explosivo en términos de goles, ha sido marcado por una adaptación progresiva y constante. Ancelotti se mostró muy satisfecho con la forma en que Mbappé se ha integrado al equipo y destacó su actitud dentro y fuera del campo.

Ancelotti con plena confianza en Mbappé

“Está progresando muy bien. Cada día está mejor, ilusionado, motivado, con ganas de entrenar bien, muy humilde… Se está adaptando muy bien”, comentó Ancelotti. El entrenador subrayó que, aunque Mbappé no ha marcado en los últimos dos partidos, esto no es motivo de preocupación ni para el jugador ni para el cuerpo técnico. “El último gol que marcó Mbappé fue el 14 de agosto. No ha marcado en dos semanas, no es el tiempo necesario para preocuparnos. Ni nosotros ni él”, añadió, desestimando cualquier inquietud en torno a la falta de gol del delantero francés en este arranque de temporada.

Ancelotti fue enfático en que el Real Madrid posee suficientes recursos ofensivos para no preocuparse por la falta de goles, incluso cuando su equipo no está en su mejor momento. Con jugadores como Vinícius Junior, Rodrygo, y el propio Mbappé, el técnico italiano considera que el poder ofensivo del equipo es indiscutible. “Mbappé, Vinícius, Rodrygo… Tenemos muchos recursos en ataque. Han pasado solo tres partidos y hemos marcado seis goles sin estar en nuestra mejor versión”, afirmó, subrayando la capacidad goleadora del equipo, que históricamente ha contado con delanteros de la talla de Cristiano Ronaldo.

La mención de Ancelotti a la temporada pasada también fue reveladora. Recordó que, en su momento, el equipo enfrentó situaciones similares donde la adaptación de nuevos jugadores, como Jude Bellingham, requería tiempo. “Nos va a costar un poco este año adaptar al equipo y poner nuestra mejor versión, pero es algo normal que pasa todos los años”, señaló, sugiriendo que el proceso de adaptación es un reto anual al que el Real Madrid está acostumbrado y preparado para enfrentar.

En su análisis táctico, Ancelotti destacó la necesidad de que el equipo mantenga una estructura compacta, lo cual considera clave para el éxito tanto en ataque como en defensa. A diferencia de centrarse exclusivamente en el rendimiento individual de los delanteros o defensas, Ancelotti abogó por un enfoque integral donde todas las líneas del equipo trabajen en conjunto para mantener la solidez y la cohesión.

“Tenemos que tener un equipo compacto. Para tenerlo es muy importante el trabajo de los delanteros y los defensas. El equipo se tiene compacto con las dos últimas líneas“, explicó. Ancelotti enfatizó que la compactación del equipo no depende solo de la presión de los delanteros o la labor defensiva de la última línea, sino de una sincronización colectiva que permita al equipo moverse como un bloque.

Mirando hacia adelante, Ancelotti anticipó un partido competitivo contra la UD Las Palmas, un equipo que, según el técnico, prefiere jugar al fútbol y mantener la intensidad en el campo. Aunque el calendario se va apretando y con la Liga de Campeones en el horizonte, Ancelotti mencionó que realizará pocas rotaciones hasta el primer parón internacional.

“Tenemos muchos recursos para ver el cansancio de los jugadores. La idea es no hacer muchos cambios hasta el primer parón y luego, cuando empieza la Champions League, el calendario apretará mucho más y se pensará en rotar un poco al equipo”, afirmó, indicando que la gestión de minutos y el estado físico de los jugadores será crucial en las próximas semanas.