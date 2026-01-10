Marco Antonio Figueroa: "Aquí va a jugar el que rinda"

Marco Antonio "Fantasma" Figueroa inició oficialmente una de las etapas más desafiantes de su carrera profesional al asumir la dirección técnica de Comunicaciones de cara al Torneo Clausura 2026. El estratega chileno llega a la institución crema en un momento crítico, luego del peor torneo en la historia del club, que cerró el certamen anterior con apenas 20 puntos en 22 jornadas, ubicándose en el último lugar de la tabla y en zona de descenso.
Con apenas cuatro días de trabajo al frente del plantel albo, Figueroa atendió este viernes a los medios de comunicación y, pese al complicado panorama, mostró un discurso optimista, aunque firme, dejando en claro que su proyecto estará basado en el rendimiento, la disciplina y una idea de juego innegociable.
Lo que espera el "Fantasma" Figueroa de los jugadores de Comunicaciones
Uno de los temas que más llamó la atención fue el manejo de la portería, donde el técnico fue contundente al señalar que no habrá privilegios ni nombres asegurados. "Si los arqueros cometen errores, no jugarán. Si responden bien, seguirán atajando. La confianza del cuerpo técnico hacia ellos es total, pero todo depende del rendimiento", afirmó el chileno, dejando claro que la competencia interna será constante.
Figueroa también se refirió sin rodeos al nivel y formato de la Liga Nacional, mostrando una visión crítica y comparativa con etapas anteriores del fútbol guatemalteco. "Creo que había mejores jugadores, era una liga distinta. Hoy la veo un poco más baja que en tiempos anteriores; antes había futbolistas diferentes. Hay canchas muy malas, aunque eso es para todos", señaló. No obstante, matizó su comentario reconociendo la evolución del deporte: "Es difícil decir que antes era mejor; antes el fútbol era más romántico".
Finalmente, el entrenador habló sobre el posible rol de José Manuel Contreras, uno de los referentes históricos del club, y volvió a dejar clara su postura basada en méritos deportivos. "No soy de referirme a un jugador en particular. De momento está lesionado. Si tiene la capacidad de jugar como a mí me gusta, va a jugar; si no, no va a jugar. Puede tener mil años en el club, pero yo no me caso con nadie. Me caso con la institución, con el esfuerzo y con los resultados", sentenció. El mensaje al plantel fue directo: "Hay una sola forma de jugar y yo no me salgo de esa forma".
Comunicaciones debutará en el Torneo Clausura 2026 el próximo 21 de enero, cuando visite a Achuapa a las 14:00 horas en el estadio Winston Pineda Gudiel, en un encuentro que marcará el primer examen oficial para el proyecto del Fantasma Figueroa al frente del equipo crema.