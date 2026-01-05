Entrevista a Marco Figueroa, nuevo técnico de Comunicaciones

Marco Antonio "el Fantasma" Figueroa vive su regreso a Comunicaciones como una revancha personal y profesional. El entrenador chileno inicia su segunda etapa al frente del club, 25 años después de su primera experiencia en 2001, que además marcó su debut como director técnico profesional tras retirarse como futbolista en el año 2000. Hoy, con más experiencia y una visión renovada, asume el desafío de liderar al equipo de cara al Torneo Clausura, que comenzará el 21 de enero, cuando los cremas visiten a Achuapa, luego de haber terminado en el último lugar del torneo anterior.
"Feliz de poder tener esta revancha deportiva, si se le puede llamar así. Hace mucho tiempo soñé con este momento, aunque parezca un sueño, pero es verdad", expresó Figueroa en una entrevista concedida a los canales oficiales de Comunicaciones FC, dejando claro que su regreso no es casualidad, sino el resultado de un proceso largo de preparación y convicción. "Con la persona que me sacó del club siempre tuve muy buena comunicación y le decía: ‘algún día voy a llegar’. Afortunadamente se dio la posibilidad, me llamó don Ángel y aquí estoy".
Los objetivos de Marco Antonio Figueroa en el club
El estratega reconoce que no es el mismo de hace dos décadas. "Menos pelo, más edad, más conocimiento, mucho mejor", afirmó con naturalidad. Al comparar su versión de 2001 con la actual, fue contundente: "Son 24 años de aprendizaje. Hoy tengo un cuerpo técnico armado y profesional; la primera vez vine solo. La metodología cambió, el fútbol cambió y ahora ya no basta con ser bueno con la pelota".
Figueroa se define como un técnico projugador, marcado por sus 20 años de carrera como futbolista profesional. Sin embargo, aclara que la ayuda al jugador va de la mano con la exigencia. "Siempre voy a tratar de ayudar al jugador, pero si el jugador no se ayuda en la cancha, conmigo no juega". Para él, la base del éxito está en la disciplina: "Hoy el jugador tiene que ser muy disciplinado tácticamente e incluso fuera de la cancha. Para triunfar, tiene que ser disciplinado".
En lo futbolístico, el nuevo Comunicaciones buscará una identidad clara. "Mis equipos trabajan de mitad de cancha para arriba. Somos de presión alta, pero eso no quiere decir que vamos a regalarnos en todos los partidos", explicó. La presión tras pérdida será un sello, y por eso enfatizó que no jugará con edades ni trayectorias, sino con rendimiento: "Yo jugaré con jugadores que estén a la altura de la institución".
El cuerpo técnico ya comenzó a implementar cambios importantes en la rutina diaria. Los entrenamientos se realizarán mayormente por la mañana, con trabajo de campo en el estadio y gimnasio por la tarde. "Queremos aprovechar la mañana, que ellos se desocupen temprano, descansen y lleguen con buen ánimo. Entrenar en la mañana te da más ganas; hay que cambiar hábitos y volver a incentivarlos en el trabajo".
Un mensaje a la afición necesitada de resultados
Más allá del aspecto táctico, el entrenador puso especial énfasis en los valores. "Soy muy leal con la gente que está al lado mío y con mi trabajo. Eso es lo que más busco en el grupo: lealtad. Que sean leales con su profesión, con la institución y con sus familias". Para Figueroa, ganar o perder es parte del fútbol, pero la forma es irrenunciable. "Queremos que la gente vaya al estadio sabiendo que cada jugador va a entregar todo lo que tiene".
El compromiso también se extiende a quienes visten la camiseta. Figueroa fue claro con los futbolistas que puedan tener intenciones de salir del club. "No voy a tener ninguna duda en decirles que la puerta es grande y se pueden ir, pero que me den buenas razones. Cuando te pones la camiseta de Comunicaciones, tienes que tener compromiso total".
Con experiencia en instituciones históricas como Cobreloa, Universidad de Chile, Universidad Católica y la selección de Nicaragua, el técnico sabe lo que implica dirigir clubes grandes. "Llegar a una institución grande exige muchas cosas. Espero ser el técnico que les dé una identidad, un estilo de juego y un estilo de vida. El jugador tiene que tener un estilo de vida, y ese estilo es la disciplina".
Consciente del difícil momento que atraviesa el club, pidió paciencia a la afición. "Sé que han sufrido mucho estos últimos seis meses, pero esto es de a poco. No vamos a jugar mañana como el Manchester City o el Real Madrid", aclaró, aunque confía plenamente en el proceso. "Con trabajo, esfuerzo y dedicación de todos, podemos hacer un buen torneo. Comunicaciones tiene que tener hambre de salir de donde está".
Finalmente, dejó un mensaje directo para la hinchada crema. "Que se sientan seguros de que los jugadores van a respetar la camiseta, van a respetar la institución y van a entregar el 100 % de su esfuerzo. Ese es el compromiso que traigo". Y concluyó con una promesa clara: "Vamos a ser un equipo agresivo, vamos a ser un equipo ganador. Eso es lo que importa: que Comunicaciones vuelva a jugar distinto".