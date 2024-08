Honduras notifica a EE. UU. que da “por terminado” el tratado de extradición

El Gobierno de Honduras notificó a la Embajada de EE. UU. en Tegucigalpa la decisión de “dar por terminado” el tratado de extradición entre los dos países, informó el canciller hondureño, Eduardo Enrique Reina.

En una rueda de prensa, Reina indicó que ha remitido una nota verbal a la Embajada de EE. UU. en Honduras en la que notifica “oficialmente la denuncia al Gobierno de los EE.UU. del tratado de extradición” entre las dos naciones. “Comunica a esa Honorable Embajada, la decisión del Gobierno de la República de Honduras, de dar por terminado el Tratado de Extradición”, señala la nota verbal, compartida por el canciller en sus redes sociales.

📌| El Canciller @EnriqueReinaHN, declaró ante los medios de comunicación, que cada Estado debe respetar las decisiones que tome otra Nación de manera soberana, asegurando así una convivencia pacífica y respetuosa. pic.twitter.com/fG4p5JJPTn — Cancillería Honduras (@CancilleriaHN) August 29, 2024

El anuncio se produjo horas después de que la presidenta hondureña, Xiomara Castro, ordenara a Reina “denunciar” el tratado de extradición con EE. UU., luego de que la embajadora estadounidense en Tegucigalpa, Laura Dogu, expresó la preocupación de su país por la reunión de autoridades de Defensa de Honduras con el sancionado ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López.

Dogu dijo a periodistas que fue “sorprendente y un poco decepcionante ver oficiales del Gobierno (hondureño) sentados con miembros de un cartel basado en Venezuela”, cuando la presidenta Castro “está en una lucha constante contra los narcotraficantes”.

Las declaraciones de la diplomática estadounidense “son peligrosas”, “irresponsables” e “incorrectas”, aseguró Reina, quien recordó que no es la primera vez que Dogu se pronuncia sobre problemas internos del país centroamericano. “Al manifestar de manera pública posiciones irrespetan nuestra dignidad como Estado y no permiten que se maneje una relación buena y de cooperación como la hemos venido llevando, hemos hecho todos los esfuerzos para mantener el más alto nivel de cooperación en muchas áreas”, subrayó el canciller hondureño. Agregó que Honduras “respeta enormemente la relación con EE. UU., nosotros podemos también tener un montón de preocupaciones sobre la política interna y externa de EE.UU. y lo respetamos, hay cosas que no compartimos, se las hemos dicho en privado”.

🚨ATENCIÓN🚨¡HONDURAS SE RESPETA!

El canciller de la República, @EnriqueReinaHN, calificó las declaraciones de la embajadora de los Estados Unidos en Honduras, Laura Dogu, como “peligrosas, irresponsables e incorrectas”, y anunció que en cumplimiento a la instrucción de la… pic.twitter.com/sCBYdnZKI1 — Secretaría de Prensa de Honduras (@gobprensaHN) August 29, 2024

Solo se eliminará con EE. UU.

“No estamos eliminando ni denunciando otros tratados que tiene Honduras con otros países, solo nos referimos al de EE. UU.”, enfatizó el canciller hondureño, quien dijo que las relaciones internacionales deben “basarse en el respeto mutuo, en el diálogo, la no injerencia y en no tratar de imponer políticas”.

Afirmó que la decisión de la presidenta hondureña es una “posición digna, de soberanía, y es un mensaje claro de que si queremos cooperar (debemos) trabajar realmente, respetándonos mutuamente”.

Reina anunció que el Gobierno hondureño presentará de “manera formal una queja” ante EE. UU. por la posición de su embajadora en Tegucigalpa y decidirá “qué sucede con la relación” con EE.UU.

“Hemos sido muy abiertos, muy positivos, muy francos para tratar de llevar la relación (con EE.UU.) al mejor nivel, pero sí creemos que las expresiones de la embajadora no han abonado o no abonan a un buen estado de relaciones”, insistió el canciller de Honduras.

Medio centenar de hondureños solicitados en extradición, principalmente por EE. UU., en su mayoría por narcotráfico, han sido extraditados por Honduras entre 2014 y 2024, según cifras oficiales.

Entre ellos el expresidente hondureño Juan Orlando Hernández (2014-2022), que el pasado junio fue condenado a 45 años de cárcel y cinco más de libertad vigilada por un tribunal de Nueva York por varios delitos relacionados con el narcotráfico y el uso de armas.

Una reforma constitucional aprobada en 2012 habilitó la extradición de hondureños a solicitud de otros países.

*Con información de EFE