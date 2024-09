Brian May confirma que sufrió un derrame cerebral

Brian May dio a conocer que sufrió un pequeño derrame cerebral que le dejó momentáneamente sin poder utilizar su brazo izquierdo.

Sin embargo, el guitarrista de Queen reveló que ya está bien y ha recuperado la movilidad suficiente para volver a tocar música, según un video publicado en su sitio web el miércoles.

El reconocido músico aprovechó para agradecer a los médicos del Hospital Frimley en Surrey, quienes lo atendieron con rapidez y profesionalismo.

En tono de broma, mencionó en su video que sigue las indicaciones de los doctores, que básicamente le han recomendado no hacer nada, y comentó que no le permiten salir, conducir, subir a un avión o elevar demasiado su ritmo cardíaco.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Sir Brian May (@brianmayforreal)

Esta revelación llega casi dos semanas después de la transmisión de un documental en BBC One en el que lidera una campaña para proteger a los tejones de la caza.

En el mismo video donde habló de su salud, también se refirió al programa y destacó las reacciones positivas que ha recibido, especialmente de agricultores y defensores de la fauna.

Palabras de Brian May

“Espero que estén todos bien. Estoy aquí para darles, en primer lugar, una buena noticia. Creo que la buena noticia es que puedo tocar la guitarra después de los eventos de los últimos días”, confesó.

“Lo digo porque estaba en duda debido a ese pequeño contratiempo de salud que mencioné que ocurrió hace una semana y que llamaron un derrame cerebral menor”, explica.

El músico no puede sino calificar de “aterrador” lo que sintió al darse cuenta de las secuelas que el derrame cerebral tuvo sobre su cuerpo.

“De repente, de la nada, no tenía ningún control sobre este brazo, así que fue un poco aterrador”, asegura.

Por suerte, gracias a los cuidados de los especialistas del centro médico donde fue ingresado a tiempo, se está recuperando favorablemente.

Su legado en el mundo de la música es innegable.

Su habilidad con la guitarra, talento para componer y su voz contribuyeron significativamente al éxito de Queen, convirtiéndolos en una de las bandas más grandes de los años 70 y 80.

Es conocido por haber escrito éxitos como “We Will Rock You” y “Who Wants to Live Forever”, y tras la muerte de Freddie Mercury en 1991, la banda ha continuado con el cantante Adam Lambert.