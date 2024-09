Detienen a padre de autor de tiroteo escolar en Georgia

Las autoridades de Georgia (EE. UU.) detuvieron al padre del adolescente autor del tiroteo escolar que dejó cuatro muertos en la localidad de Winder, acusado de cuatro cargos de homicidio involuntario.

Según informó el director de la Oficina de Investigaciones de Georgia (OIG), Chris Hosey, en una rueda de prensa, Colin Gray, de 54 años, ha sido detenido en relación con el tiroteo cometido por su hijo Colt Gray, de 14 años, en la Apalachee High School.

Además de los cargos de homicidio involuntario por cada fallecido, el padre del sospechoso está acusado de dos cargos de asesinato en segundo grado y ocho cargos de crueldad infantil, todos derivados de que “permitió deliberadamente que su hijo Colt tomara un arma”, dijo Hosey.

Las autoridades han efectuado también arrestos relacionados con “incidentes de otros estudiantes que han hecho amenazas hoy en varias escuelas” en el estado de Georgia, agregó el director de la OIG, que no dio más detalles al tratarse de una investigación abierta.

