Luisito Comunica es detenido por las autoridades de República Dominicana

Las autoridades de Santo Domingo, República Dominicana, detuvieron al youtuber mexicano Luisito Comunica por violar la ley que prohíbe las grabaciones dentro del Metro de la ciudad. El incidente fue captado en video por testigos y rápidamente se volvió viral en redes sociales, mostrando a policías escoltando al creador de contenido dentro de una estación del servicio subterráneo.

Luisito Comunica, conocido por sus blogs de viajes en los que comparte experiencias de los países que visita, se encontraba grabando en el Metro de Santo Domingo con la intención de generar contenido para su canal. Sin embargo, dicha actividad le acarreó problemas con las autoridades locales, ya que en República Dominicana está prohibido filmar en las instalaciones del sistema de transporte sin autorización previa.

El incidente, grabado por ciudadanos de Santo Domingo, muestra al youtuber siendo escoltado por la policía. “Sí señor, mi país es uno de esos países raros que por alguna razón no te permiten grabar en el Metro. En pleno 2024”, escribió el usuario de Instagram @marcianotech_ en la descripción de su publicación.

¿Qué delito cometió Luisito Comunica en República Dominicana?

El Manual de Usuarios del Metro y Teleférico de Santo Domingo establece que no se permite la toma de imágenes en sus instalaciones con fines no personales, salvo que se obtenga una autorización escrita de la entidad encargada. Este reglamento fue el que las autoridades aplicaron en el caso de Luisito Comunica, quien no contaba con dicha autorización.

🇲🇽🇩🇴 #ÚLTIMAHORA • Autoridades del Metro de Santo Domingo detienen al youtuber mexicano Luisito Comunica. Hasta el momento no se ha informado cuáles son los motivos de su detención. pic.twitter.com/fbJJS4miGs — QueTripaInforma (@QueTripaInforma) September 11, 2024

El incidente generó debate en redes sociales, donde el usuario @EuricSanti publicó el video del arresto, criticando la normativa y señalando la situación como anacrónica. Otros usuarios expresaron que la prohibición tiene como objetivo evitar que tanto turistas como locales critiquen el servicio de transporte del país.