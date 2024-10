Denuncian al técnico que sacó a luz la falta de deportividad en el Irán-Francia

FIFA abre expediente a Miguel Rodrigo, seleccionador de futsal de Tailandia, tras denunciar el polémico partido Irán-Francia. Duelo correspondiente a la fase de grupos del Mundial de Uzbekistán. Y en el que acusó a los dos conjuntos de falta de deportividad y de hacer “trampas”, según confirmó el técnico español en sus redes sociales.

Rodrigo destacó en un comunicado que ha sido denunciado “por haber denunciado la trampa del partido Francia-Irán”. Y que “imagina” que ha “sido denunciado por ambos”. “Todo perfecto, todo al revés”, dijo el preparador nacido en Valencia afincado en Granada.

#FutsalWC | ‼️ Varias federaciones han denunciado un arreglo de partido en el Irán-Francia, selecciones que compartieron grupo con Guatemala. Ambos países habrían pactado un resultado para enfrentarse con equipos más débiles en octavos.https://t.co/9l84JKMrEq — Emisoras Unidas Deportes (@EUDeportes) September 23, 2024

Mundial de futsal: Mantiene postura

Rodrigo quiso, además, aclarar una vez más su posición: “Hubiese aceptado con normalidad absoluta unos octavos de final contra el ganador del Francia-Irán si hubiesen jugado su partido con deportividad y competitividad”. Añadió: Indiscutiblemente, al perder contra alguno de ellos ese partido, en este caso, la selección nacional de Francia, les hubiese felicitado y deseado suerte en su próximo partido de cuartos de final”.

“Lo que no acepto, pero me resigné a jugar, es un partido contra Francia lleno de un cuerpo técnico faltos de escrúpulos y valores deportivos. Jugué y perdí, pero las risas y burlas tras el 3-1 por cuenta principalmente del jugador número 10 – Abdessamad Mohammed- y otros, la falta de respeto de su entrenador, que a falta de segundos para el final solicitó un tiempo muerto para humillarnos…”, lamentó.

Rodrigo, igualmente, se refirió al capitán francés, Kevin Ramírez, de origen español. “Vino a darme la mano y me dijo que yo tenía la culpa de todo. Que estaban recibiendo amenazas por mi culpa. Al no pedir al menos perdón en ese momento, yo le negué la mano. Le dije de nuevo que no tenían educación ni valores”, reveló.

🆕 FIFA expedienta a Miguel Rodrigo por denunciar el polémico Francia-Irán 🔎 El seleccionador de Tailandia: “Francia no tiene escrúpulos” 🇫🇷 Ricardinho: “Francia podría ganar el Mundial y seguiría siendo un equipo sin valores” https://t.co/53CA1B0bmt — Gustavo Muñana (@gustavomunana) October 2, 2024

*Información EFE.