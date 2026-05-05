Aplazan un año el juicio contra exmandataria de CICIG

El Tribunal Séptimo Penal tenía previsto iniciar este martes, 5 de mayo, el juicio en contra de Claudia González, exmandataria de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), quien esta señalada del delito abuso de autoridad.
Durante la verificación de las partes procesales, la jueza María del Carmen Zamora indicó que no se encontraba presente en la sala de audiencias ningún representante del Ministerio Público para avanzar con lo programado.
Debido a la incomparecencia de la Fiscalía, el debate contra Claudia González fue reprogramado para el 12 de mayo de 2027, debido a la carga laboral del tribunal.