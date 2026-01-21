Tribunal levanta medidas de coerción a exmandataria de CICIG

El Tribunal Séptimo Penal levantó todas las medidas de coerción qué fueron decretadas en contra de la exmandataria de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), Claudia González.
Con dicha resolución la ex mandataria de la CICIG, puede movilizarse en todo el territorio nacional y salir del país sin previa autorización judicial.
Así también dejará de presentarse casa 15 días al Ministerio Público (MP) para firmar el libro de asistencia.
González solicitó a dicho Tribunal modificar sus medida sustitutiva y se le permita movilizarse en todo el territorio nacional, por motivos laborales.
Según la investigación de la Fiscalía, la jurista supuestamente inició sin autorización una investigación en 2017 contra la magistrada Blanca Stalling, del Poder Judicial, señalada de presionar a un juez para favorecer a un hijo suyo envuelto en un caso de corrupción.
González forma parte de una treintena de exoperadores de justicia que investigaron casos de corrupción que ahora están detenidos o exiliados, procesos penales condenados por Estados Unidos.
Con información de Ángel Oliva, Emisoras Unidas, 89.7*