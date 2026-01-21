 Legisladores de EE.UU. refuerzan lazos con Guatemala frente a la influencia de China
Nacionales

Legisladores de EE.UU. refuerzan lazos con Guatemala frente a la influencia de China

Los legisladores estadounidenses sostuvieron una reunión clave con el presidente, Bernardo Arévalo, así como con representantes del sector privado.

Compartir:
Los legisladores estadounidenses sostuvieron una reunión clave con el presidente, Bernardo Arévalo., Foto Embajada de los Estados Unidos en Guatemala
Los legisladores estadounidenses sostuvieron una reunión clave con el presidente, Bernardo Arévalo. / FOTO: Foto Embajada de los Estados Unidos en Guatemala

Una delegación bipartidista del Congreso de Estados Unidos, encabezada por el representante republicano John Moolenaar, concluyó este miércoles 21 de enero, una visita oficial a Guatemala centrada en fortalecer la seguridad regional y contrarrestar la influencia de China en Centroamérica.

Durante su estancia, los legisladores estadounidenses sostuvieron una reunión clave con el presidente, Bernardo Arévalo de León, así como con representantes del sector privado, según informó en sus canales oficiales la Embajada de EE.UU. en la nación centroamericana.

La agenda oficial priorizó temas de crecimiento económico, estabilidad y prosperidad regional, pilares que, según ha declarado oficialmente Washington, sustentan la relación bilateral entre ambas naciones.

Moolenaar, quien preside el Comité Especial sobre el Partido Comunista Chino (PCCh), lideró además un encuentro con la embajadora de Taiwán en Guatemala, Vivia Chang.

De acuerdo con la fuente diplomática, esta coordinación busca reforzar esfuerzos conjuntos para "contrarrestar la influencia maligna" de Pekín en la región. Guatemala es uno de los pocos países en el mundo, y el único en Centroamérica tras la ruptura de Honduras en 2023, que mantiene relaciones diplomáticas con Taiwán.

El Comité Especial tiene como mandato generar consenso bipartidista frente a las amenazas que, a juicio de Washington, representa el PCCh para la economía y los valores democráticos occidentales.

La visita ocurre en un momento de estrecha colaboración entre la Casa Blanca y el Gobierno de Arévalo en materia de seguridad transnacional, combate al narcotráfico y una gestión migratoria "ordenada, segura y humana". Asimismo, EE.UU. mantiene la lucha contra la corrupción como eje central de su política hacia el país centroamericano.

Al cierre de la misión, la sede diplomática destacó que la presencia de los congresistas en el país subraya el compromiso de "reforzar los esfuerzos conjuntos" para limitar el avance de las políticas del Partido Comunista Chino en el istmo.

Elección del TSE: Postuladora anuncia convocatoria y fechas clave del proceso

El viernes 23 de enero se hará la convocatoria oficial para que los aspirantes a integrar el Tribunal Supremo Electoral presenten sus expedientes.

Vía EFE

En Portada

Elección del TSE: Postuladora anuncia convocatoria y fechas clave del procesot
Nacionales

Elección del TSE: Postuladora anuncia convocatoria y fechas clave del proceso

03:55 PM, Ene 21
Nerviosismo en la frontera sur de México tras declaración de estado de sitio en Guatemalat
Nacionales

Nerviosismo en la frontera sur de México tras declaración de estado de sitio en Guatemala

02:18 PM, Ene 21
Comunicaciones triunfa ante Achuapa por el Clausura 2026t
Deportes

Comunicaciones triunfa ante Achuapa por el Clausura 2026

05:56 PM, Ene 21
El Barcelona mantiene vivo el sueño de avanzar directo a octavost
Deportes

El Barcelona mantiene vivo el sueño de avanzar directo a octavos

03:56 PM, Ene 21

Temas

GuatemalaEstados UnidosEE.UU.#liganacionalNoticias de GuatemalaDonald TrumpFútbolPNCReal MadridVenezuelaFutbol Guatemalteco
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Nintendo Switch 2 ,Instagram
Gaming

Nintendo despierta rumores de una Switch 2 Lite: esto es lo que se sabe

Euphoria ,Facebook
Farándula

Primera vista del regreso de Zendaya a Euphoria en nuevo tráiler

fortnite-hero - edited ,
Gaming

Un adolescente deja los estudios, triunfa en Fortnite y se hace millonario

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Eclipse solar ,Imagen con fines ilustrativos | pixabay
Tendencias

El 2026 será un año repleto de fenómenos astronómicos: descubre todos los eclipses y lluvias de estrellas

la-autentica-razon-por-la-que-somos-infieles ,
Tendencias

¿Qué es el Registro Nacional de Infieles y cómo funciona?

Foto ilustrativa de archivo.
Tendencias

El sorprendente poder adictivo del queso: ¿Por qué este alimento provoca placer y afecta el autocontrol?

Emisoras  Escúchanos