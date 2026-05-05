 Transporte pesado pierde carga y genera bloqueo parcial en Villa Nueva
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Transporte pesado pierde carga y genera bloqueo parcial en Villa Nueva

La carga de un camión cayó sobre la cinta asfáltica en el bulevar Reformadores.

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Área donde el camión botó la carga en Villa Nueva., PMT de Villa Nueva
Área donde el camión botó la carga en Villa Nueva. / FOTO: PMT de Villa Nueva

Un incidente vehicular ocurrido durante horas de la mañana de este martes, 5 de mayo, está generando complicaciones para el tránsito en el bulevar Los Reformadores, zona 4 del municipio de Villa Nueva, Guatemala. Las autoridades le dan seguimiento a la emergencia.

Dalia Santos, vocera de la Policía Municipal de Tránsito (PMT) de esa localidad, explicó que un vehículo de transporte pesado boto sobre la vía pública la carga que trasladaba. Se trata de varios costales, de los que hasta ahora no se ha dado a conocer su contenido, pero podría tratarse de material de construcción.

"Los agentes han trabajado para retirar la carga que obstaculiza el paso en este importante sector. Las labores de limpieza continúan", explicó la funcionaria.

Como consecuencia del percance, se reporta cierta acumulación de vehículos y retrasos significativos para quienes transitan por el área. Las autoridades recomiendan a los conductores tomar en cuenta este hecho y conducir con precaución mientras se completan las labores de limpieza y se restablece la circulación con normalidad en el área afectada.

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