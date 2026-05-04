Actividad del volcán de Fuego genera caída de ceniza

El Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) mantiene monitoreo permanente a la actividad del volcán de Fuego, el cual presenta explosiones de características débiles a moderadas durante las últimas horas de este lunes 4 de mayo.
Las explosiones son acompañadas de columnas de ceniza que alcanzan alturas entre 4,200 y 4,500 metros sobre el nivel del mar, informó el Insivumeh.
Estas emisiones han generado dispersión de ceniza hacia el SurOeste del complejo volcánico, alcanzando distancias aproximadas de hasta 25 kilómetros.
Además, se han observado avalanchas en los flancos Oeste, SurOeste y sur del volcán, donde algunos bloques han descendido hasta áreas con vegetación. La actividad también produce retumbos y ondas de choque perceptibles en comunidades cercanas.
El Insivumeh recuerda que está prohibido acercarse al cráter del volcán de Fuego y a la zona conocida como "El Camellón", debido al riesgo de caída de material balístico, fragmentos de roca que pueden causar lesiones y quemaduras graves o incluso fatales.
La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) recomienda a visitantes nacionales y extranjeros, así como a guías turísticos, respetar las restricciones establecidas y seguir las indicaciones de las autoridades.
Con información de Winston Cano, Emisoras Unidas 89.7*