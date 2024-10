Jude Bellingham vuelve a la lista de Inglaterra

El futbolista del Real Madrid, Jude Bellingham , volverá a la lista de Inglaterra para los partidos contra Grecia y Finlandia del próximo parón por selecciones de octubre. Bellingham se perdió los dos últimos encuentros de la Liga de Naciones, contra la República de Irlanda y contra Finlandia, por una lesión sufrida en un entrenamiento del Real Madrid, pero ya está de vuelta con los ‘Blancos’ y fue nombrado este jueves en la lista de Lee Carsley.

El técnico interino también convocó a Conor Gallagher, del Atlético de Madrid, a Kyle Walker, que no estuvo en la última convocatoria.

Dominic Solanke, delantero del Tottenham Hotspur, ha vuelto a una lista siete años después. Y James Maddison, que se quedó fuera de la Eurocopa, también ha sido incluido. Mientras que Harry Maguire se ha quedado fuera, después de perder el puesto en favor de Lisandro Martínez y Mathijs De Ligt en el Manchester United.

Inglaterra jugará el 10 de octubre contra Grecia en Wembley antes de medirse a Finlandia tres días después fuera de casa. Los ingleses se ubicada en la Liga B de la Liga de Naciones tras su descenso el año pasado,

Your #ThreeLions are locked in. 🔒 pic.twitter.com/90iH1KMwwk

— England (@England) October 3, 2024