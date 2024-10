Huracán Milton se fortalece a categoría 3 en el Golfo de México

El huracán Milton se ha fortalecido a categoría 3, en la escala Saffir-Cimpson, con vientos máximos sostenidos de 195 km/h, según informó el Centro Nacional de Huracanes (NHC, por sus siglas en inglés).

8:05 AM CDT Monday Update: Milton rapidly intensifies into a category 4 hurricane. The maximum sustained winds have now increased to 150 mph (240 km/h) and the minimum pressure has fallen to 940 mb. pic.twitter.com/wlJXbB5lkr

