De la mansión Playboy a una casa de campaña: la impactante historia de una famosa “conejita”

Louise Glover, quien alguna vez fue una de las icónicas “conejitas” de Playboy, vive hoy en una casa de campaña en una granja en Reading, Inglaterra. Atrás quedaron los días de lujos y fiestas en la mansión de Hugh Hefner. La modelo, ahora de 41 años, enfrenta una realidad muy distinta tras un cambio de vida radical que empezó hace casi dos décadas.

La carrera de Glover parecía prometedora en los 2000. Había ganado títulos de belleza y fue coronada como “Modelo del Año” en 2006. Durante su tiempo en la mansión Playboy, disfrutó de un estilo de vida lleno de glamour. Sin embargo, tras una cirugía estética, su vida dio un giro inesperado.

Lo que parecía ser un procedimiento de rutina resultó en un paro cardíaco que la dejó hospitalizada por cinco semanas. Este momento, según Glover, fue un punto de inflexión que la llevó a reconsiderar su vida y sus prioridades.

Tras recuperarse, Glover dejó la mansión y optó por un camino diferente, dedicándose al modelaje fitness y a ser entrenadora personal. Al principio, tuvo éxito y firmó contratos con marcas deportivas que le permitían mantener su estilo de vida. Sin embargo, con el tiempo, las oportunidades se fueron desvaneciendo. Los contratos dejaron de llegar y, finalmente, se vio en dificultades financieras.

Hoy, Glover sobrevive en una casa de campaña improvisada con una pequeña estufa de gas y dos bolsas de agua caliente para el frío. A pesar de la adversidad, Glover mantiene una actitud optimista. En una entrevista reciente, compartió:

De acuerdo con cadenas de noticias internacionales, la historia de la exmodelo ilustra cómo el éxito en el mundo del entretenimiento puede ser fugaz y cómo muchas figuras públicas enfrentan dificultades cuando los reflectores se apagan.

Glover espera superar esta etapa, confiando en que el futuro le traiga un nuevo comienzo antes de que el frío invierno inglés se vuelva insoportable.

See my full 14 min documentary of living in my car & tent as that homelessness can be couch surfing, car, tent, empty buildings, a shed, the streets. This is my last few months journey see link https://t.co/W0ia5t6hi1 pic.twitter.com/Q7F0TvzW7M

— Louise Glover (@MsLouiseGlover) October 8, 2024