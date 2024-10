Zendaya enciende las redes con atrevido vestido en homenaje a Cher

Zendaya vuelve a catapultarse como la inspiración más absoluta en lo que se refiere a looks vintage.

Además de deleitarnos con sus apariciones en la gran pantalla, la actriz es capaz de dejar sin habla a cualquiera cuando acude a algún evento gracias a sus acertados atuendos.

La estrella homenajeó a Cher en la gala del Salón de la Fama del Rock and Roll de Nueva York con un atuendo similar al que esta había lucido en 1972.

Ella recuperó una obra de costura confeccionada por Bob Mackie, diseñador estadounidense que se encuentra a la cabeza de algunas de las propuestas de la leyenda musical más míticas.

Se trata de un naked dress, bautizado como Foreign Intrigue y perteneciente a la colección de Otoño 2001 Alta Costura del creativo.

Un modelo nude de escote y cintas cruzadas cuajado de cuentas doradas, diamantes, pedrería y apliques iridiscentes.

Uno muy similar usó Cher en un programa de televisión en 1970, para interpretar I’m A Woman en The Cher Show en 1975.

Homenaje de la cantante

The Rock and Roll Hall of Fame es un museo de Cleveland inaugurado en 1993 que pretende la historia del rock.

Cada año se celebra una gala en la que se da la bienvenida a nuevos miembros del club y la última en ingresar ha sido Cher.

El evento fue el sábado en el que Zendaya fue la presentadora y Cher y Dua Lipa nos regalaron una versión muy especial de Believe. Una actuación que pone fin a los rumores de mala relación entre ellas.

A sus 78 años, demuestra ser más joven que muchas otras artistas. Un look rompedor con body y botas mosqueteras marcaron su aparición en esta gala.

Dua Lipa, por su parte, escogía un vestido de aire japonés. Ambos estilismos confeccionados por Chrome Hearts, la firma gótica de Hollywood fundada por Richard Stark.