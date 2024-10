Fallece Zé Carlos, exlateral brasileño y mundialista en Francia 1998

El fútbol brasileño está de luto tras la repentina muerte de José Carlos de Almeida, conocido cariñosamente como “Zé Carlos”, quien falleció el viernes a los 56 años de edad a causa de un “infarto masivo”. La trágica noticia fue confirmada por el club São Paulo, equipo en el que Zé Carlos destacó entre 1998 y 1999, disputando un total de 72 encuentros y dejando una huella significativa.

El club tricolor expresó en redes sociales su “inmenso dolor y tristeza” por la partida del exjugador y decretó un luto oficial en su honor. Zé Carlos falleció mientras dormía en casa de un familiar en Osasco, una ciudad en la región metropolitana de São Paulo, debido a un paro cardiorrespiratorio.

O São Paulo Futebol Clube manifesta seu profundo pesar pelo falecimento de Zé Carlos, aos 56 anos, e decreta luto oficial. Ele foi lateral-direito do Tricolor no título paulista de 1998, ano em que também defendeu o Brasil na Copa do Mundo.

October 25, 2024