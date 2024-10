Harris dice estar orgullosa de contar con apoyo de Bad Bunny y Jennifer López

La vicepresidenta estadounidense y candidata demócrata a la Casa Blanca, Kamala Harris, dijo este lunes que está “orgullosa” de contar con el apoyo de artistas como Bad Bunny o Jennifer López, quienes ya le habían expresado su respaldo antes de que el domingo en un mitin de Donald Trump se hicieran comentarios racistas sobre Puerto Rico.

“Estoy muy orgullosa de contar con el apoyo de gente como Bad Bunny, Jennifer López y otros que me apoyaban antes de esa tontería de anoche en el Madison Square Garden“, dijo Harris en una breve declaración a la prensa a su llegada al estado de Míchigan.

Puerto Rico se ha visto en el foco de la recta final de las elecciones del 5 de noviembre después de que el domingo el comediante Tony Hinchcliffe, telonero en un mitin en Nueva York del expresidente (2017-2021) y candidato republicano Donald Trump, la llamara “isla de basura flotante“.

Sus palabras provocaron una ola de reacciones de rechazo hacia Trump y de apoyo hacia las propuestas de Harris, entre ellas la de los mencionados artistas y de otros como Ricky Martin, Luis Fonsi o René Pérez (Residente).

Donald Trump showed us last night at Madison Square Garden that he is fixated on his grievances, himself, and dividing our country.

That is not going to strengthen the American family or worker, and certainly will not support the dreams and aspirations of the American people. https://t.co/snkbQ2AkJo

— Kamala Harris (@KamalaHarris) October 28, 2024