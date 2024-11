Primera División: Reprograman penaltis en serie San Pedro-Sacachispas

Deportivo Suchitepéquez, Atlético Mictlán y Aurora F. C. lograron este fin de semana su boleto a las semifinales del Torneo Apertura 2024 de la Liga de Futbol Primera División de No Aficionados de Guatemala. Serie que dejó un capítulo insólito ya que la serie entre San Pedro F. C. y Deportivo Sacachispas no pudo concluir por la poca visibilidad en el estadio municipal San Pedro, el cual no cuenta con fluido eléctrico.

En la última serie de cuartos de final, el Deportivo San Pedro F. C. recibió en su estadio al Deportivo Sacachispas con una desventaja de 0-1 en un horario de las 14:30 horas, tomando en cuenta que la serie se podría alargar hasta tiempo extras y penaltis.

El partido de vuelta se vio pausado por más de media hora en su primera parte debido a la caída de una densa neblina, la cual afectó el desarrollo del partido ante la poca visibilidad. Y eso terminó por traer consecuencias terribles para conocer al ganador.

Tras esa pausa obligada, el partido se reanudó, y el primer tiempo finalizó a cero goles. En la segunda parte, cuando parecía que la ruta era la clasificación para el cuadro “Mutero”, apareció Alexis Canario para decretar el 1-0 al 83.

Con el marcador global de 1-1, el duelo se debió ir al tiempo extra, pero ahí no se logró romper la paridad global, ante la poca visibilidad dentro del terreno de juego ya que la oscuridad de la noche se hizo presente en el estadio sampedrano.

El árbitro central del partido, el internacional Mario Escobar decidió que los lanzamientos desde el punto penalti se realizarán este lunes 11 de noviembre a las 10:00 horas para conocer al último clasificado a semifinales.

😱🚨💡📺 IN-SÓ-LI-TO ¡MAÑANA SE TIRAN LOS PENALES! ⚽️🥅🙈🙈 Por falta de iluminación la tanda de penales entre San Pedro y Sacachispas se van a tirar mañana ya que el estadio municipal sanpedrano no tiene luz. El partido terminó San Pedro 1-0 global 1-1 Sacachispas. pic.twitter.com/khhL1QTP2L — Luis Santiago Martínez España (@ElReggaeboy) November 11, 2024

Clasificación de Suchitepéquez

La jornada comenzó el sábado en horas de la noche en una cancha del estadio Carlos Salar Hijo de Mazatenango muy afectada por la lluvia que cayó previo al partido entre Deportivo Suchitepéquez y Democracia F. C.

El “Gigante del Sur” resolvió con éxito su eliminatoria y en casa no falló. Se terminó por llevar el triunfo 2-0 con goles de Angell Porras desde el manchón penalti al 42 y Henry Vivas al 78 para un global de 2-0 debido a que la ida había culminado sin anotaciones.

Con este resultado, y ante una buena asistencia del público mazateco, el Deportivo Suchitepéquez se convirtió en el primer semifinalista de la Liga Primera División de Guatemala.

Mictlán y Aurora

Este domingo, a las 11:00 horas en Asunción Mita, Jutiapa, el Atlético Mictlán logró su boleto a semifinales tras eliminar a Los Potros de la Nueva Concepción. El marcador fue por la mínima diferencia (1-0). El autor del gol fue Igor Dos Santos al 70 desde el punto penalti.

Tras el 1-1 en la ida, y con el 1-0 de la vuelta, los “Conejos” mitecos son semifinalistas gracias a un global de 2-1.

En un partidazo, el F. C. Santa Lucía Cotzumalguapa y el Aurora F. C. debieron decidir la serie desde los lanzamientos desde el punto penalti. El duelo culminó 0-0, y con el 1-1 de la ida, se debió jugar tiempo extra.

En el añadido no se movió el marcador y continuó el 0-0, por lo que fue necesaria la fatídica tanda de penaltis.

Ahí, el cuadro aurinegro fue más certero ya que no falló sus cinco remates, por su parte, el cuadro “Jaguar” hizo tres, falló uno, y el otro ya no fue necesario lanzarlo porque el marcador final fue 5-3 a favor de los capitalinos, quienes dicen presente en semifinales.

Las semifinales