Erick Lemus, el hombre gol en victorias de Comunicaciones

Comunicaciones pasó dos meses sin poder conseguir un triunfo. La victoria ante Deportivo Guastatoya (3-0), uno de los peores equipos del actual Apertura 2024, puso fin a una racha negativa para el “Albo” de 10 juegos sin poder ganar.

La última victoria de Comunicaciones previo al triunfo de ayer ante Guastatoya, había sido ante Deportivo Achuapa el 11 de septiembre, es decir, hoy se cumple dos meses de aquel importante triunfo donde Erick Lemus se acreditó un doblete para el 2-0 de su club.

Y justamente, fue Erick Lemus quien firmó uno de los goles del triunfo anoche en el estadio Cementos Progreso. El jugador nacional fue entrevistado en el Super Deportivo de Emisoras Unidas donde analizó la obtención de los tres puntos por parte del equipo de Ronald González.

“Fue una racha muy dura de casi dos meses sin poder ganar, ni anotar, y gracias a Dios ayer volví a la anotación. Creo que íbamos decididos al partido: Ya era hora de volver a tener otra victoria. Tuvimos que dar lo mejor de nosotros dentro del terreno de juego. Íbamos mentalizados a ganar ese partido y gracias a Dios se dio”, explicó Lemus.

El jugador de Comunicaciones, añadió: “Esta victoria que tuvimos la disfrutamos mucho porque estábamos trabajando y en cada partido lo demostrábamos, pero no se daba, y esta vez se dio”.

#Apertura2024 | Festejo de Erick Lemus al marcar su gol ante el “Pecho Amarillo”. 📸 Alex Meoño. 👻Comunicaciones 1-0 Guastatoya🐥 Siga la transmisión en nuestra radio en línea 🎙️📻📱👉 https://t.co/hTv9wHN10Q pic.twitter.com/ASOMCwHb5m — Emisoras Unidas Deportes (@EUDeportes) November 11, 2024

Se refiere a las mantas

La afición de Comunicaciones mostró ayer previo al partido una serie de mantas donde se les reclamó a los jugadores su falta de amor a la institución. En ese sentido, Erick Lemus se refirió a la molestia de la hinchada local.

“En realidad tenían todo el derecho los aficionados de estar molestos porque teníamos mucho tiempo sin ganar, pero creo que esto es futbol y no era que nosotros quisiéramos perder. Por situaciones y circunstancias de los partidos no podíamos anotar”, dijo Erick Lemus.

En esa línea de que no se le daban los resultados, el profesional acotó: “En realidad no nos importó eso, siempre seguimos adelante como equipo. ¿Si no éramos nosotros, quién? Nos hicimos fuertes, nos compactamos como equipo”.

#Apertura2024 | Afición de Comunicaciones manifiesta su molestia ante su equipo Fuertes mensajes fueron mostrados por la hinchada local previo al juego ante Deportivo Guastatoya.https://t.co/lSOc1l7a6V — Emisoras Unidas Deportes (@EUDeportes) November 11, 2024

Sobre el penal fallado por Azarías Londoño

Erick Lemus: “Él no es el primero en que falla un panal. En realidad, él tenía la confianza de patearlo, y lo respaldamos como equipo. No pudo anotar el gol, y no le dijimos nada, solo lo apoyamos para que siguiera jugando como lo estaba haciendo, y más adelante dio otra asistencia”.

Lesión de Anderson Ortiz

“Todo el equipo estuvo con él ahí en su etapa de recuperación; después entra y todos contentos porque entró a jugar, y le pasa otra lesión, muy tristes en realidad. Son cosas que pasan y no está en nuestras manos. Estamos para él y lo vamos a apoyar en el camerino”, dijo Erick Lemus.

Entrevista: 57:55 del Facebook Live.

Sobre ser octavos, momentáneamente

Erick Lemus: “Nuestro primer objetivo es entrar entre los ocho, no importa la posición, solo nos interesa entrar. En realidad, daremos lo mejor de cada uno. Ante Antigua G.F. C. será un partido muy fuerte. Ellos son fuertes en casa, pero iremos a jugar como lo hicimos ayer y a dar lo mejor de cada uno y a buscar los tres puntos”.

Por último, al referirse a los últimos tres partidos en la fase regular: Antigua, Cobán Imperial y Xinabajul, Erick Lemus dijo: “En realidad son tres finales que tenemos de aquí en adelante, y los tres equipos que vamos a enfrentar van arriba de nosotros; vamos a dar lo mejor de cada uno para poder sacar esos nueve puntos que nos quedan”.