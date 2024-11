Ana Lucía Martínez y sus “Rayadas” de Monterrey son semifinalistas

Una cerrada serie entre “Rayadas” del Monterrey y Toluca femenil tuvo su desenlace este lunes en el estadio BBVA de Guadalupe, Nuevo León, México, y donde el equipo de la guatemalteca Ana Lucía Martínez superó la fase de los cuartos de final del Torneo Apertura 2024 de la Liga MX Femenil.

Las “Rayadas” de Monterrey, el equipo súper líder de la fase regular y campeón defensor, venía en desventaja tras la celebración del partido de ida donde ganó Toluca (1-0). Y la tarea de esta noche no sería fácil.

Tras los primeros 45 minutos, el partido se fue con un empate a cero goles. Incrementando así la presión para las jugadoras regias dirigidas por la técnica costarricense, Amelia Valverde. El Monterrey inició el partido presionando y volcado al frente, pero no encontraba dirección a portería. Lo intentaron Rebeca Bernal, al poste en el 2; Daniela Monroy y Nicole Pérez, pero el cero no se rompía en el estadio de las “Rayadas”.

Look what you made me do… ⚽️📞 pic.twitter.com/kKwvTEUbf1

— Rayadas (@Rayadas) November 12, 2024