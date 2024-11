Semana de cuartos de final de la Nations League de Concacaf

La Liga de Naciones de Concacaf 2024-2025 se reanuda el jueves con los cuartos de final de la Liga A. Además tendrá la última jornada de la fase de grupos de la Liga B y los play-in para los mejores equipos de la Liga C.

La alta tensión comienza con los cuartos de final de la Liga A, donde ocho equipos compiten por alcanzar las finales de la CNL 2025, y asegurar su lugar en la Copa Oro de Concacaf 2025.

Los enfrentamientos de cuartos de final a ida y vuelta comienzan el jueves por la noche con el campeón defensor, Estados Unidos, visitando a Jamaica en el estadio Nacional de Kingston, y Costa Rica recibiendo a Panamá en la más reciente edición de su rivalidad centroamericana en el estadio Nacional en San José, Costa Rica.

The fans have spoken at tonight’s double header at Sabina Park for the @PremierLeagueJA – Wray Sundays @WrayRum 🇯🇲⚽️

Jamaica 🇯🇲 vs USA 🇺🇸

📍 National Stadium 🏟️

🗓️ November 14

See you on Thursday! 🫡🇯🇲#ReggaeBoyz #JamaicaLandWeLove#Jamaica2026 pic.twitter.com/tuVePPAdL0

— Official J.F.F (@jff_football) November 11, 2024