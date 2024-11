Denzel Washington revela que estará en Black Panther 3

Hace unos días, Denzel Washington confirmó que se unirá al Universo Cinematográfico de Marvel (UCM) en una película importante.

Durante una entrevista en The Today Show, el actor reveló que el director Ryan Coogler está escribiendo un papel para él para Black Panther 3.

“Después de que interprete a Othello a los 70 años, estaré en Hannibal. Después de eso, he estado hablando con Steve McQueen sobre una película.

November 12, 2024