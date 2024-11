Jake Paul responde a la bofetada de Mike Tyson

El youtubero Jake Paul afirmó que la cachetada recibida por Mike Tyson horas durante la ceremonia de pesaje no la sintió, y en tono de burla minimizó la capacidad de ‘Iron’, con quien se enfrentará el viernes en una pelea de exhibición.

Tyson ha mostrado una gran forma deportiva a sus 58 años, lo cual tratará de ratificar este viernes en Arligton, Texas.

La agresión de Mike Tyson al rival 31 años más joven encendió el ambiente de un pleito que tiene de circo entre uno de los más grandes púgiles de la historia, retirado hace casi 20 años como profesional, y el irreverente hombre de las redes, con 10 triunfos, siete antes del límite, y una derrota.

El combate ha desatado críticas. Pero está rodeado de expectativas por el morbo de ver regresar a Tyson ante un joven provocador, también practicante de artes marciales mixtas.

En el pesaje, Paul advirtió que noqueará a Tyson y este respondió estar tranquilo porque su rival, de 27 años, está metido en problemas.

All it takes is one punch #PaulTyson

Welcome to the biggest event in boxing history @MostVpromotions FREE for all 280 million Netflix subscribers globally

— Jake Paul (@jakepaul) October 15, 2024