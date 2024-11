De la mano de Erling Haaland, Noruega asciende a la Liga A

Erling Haaland volvió a mostrar su voracidad con un triplete frente a Kazajistán, derrotada 5-0 por Noruega en la Liga de Naciones con una gran actuación del delantero del Manchester City y con la aportación de Alexander Sörloth, autor de un tanto que completó una goleada que permitió al combinado escandinavo firmar su ascenso a la Liga A.

Nadie puede seguir la estela de Haaland en la Liga de Naciones. Su superioridad, tras marcar tres goles a Kazajistán, es incontestable. Ya acumula siete en la competición y es el máximo anotador de la actual edición. Esto, por delante del portugués Cristiano Ronaldo, del sueco Viktor Gyokeres y del esloveno Benjamin Sesko, todos con cinco tantos.

Y en total, esta temporada, entre club y selección, Haaland ha celebrado la escalofriante cifra de 22 tantos en 21 partidos en todas las competiciones. El noruego, sin duda, mantiene su estatus de goleador insaciable de los últimos cursos. No tiene freno y, este domingo, Kazajistán sufrió en sus carnes los aciertos del atacante del City.

En esta ocasión, apenas tardó 23 minutos en abrir el marcador. Recogió un rechace dentro del área a un disparo de Antonio Nusa y no perdonó con un derechazo inapelable. Repitió al filo del descanso, con un cabezazo cruzado a centro de Nusa y cerró su ‘hat trick’ en la segunda parte gracias a un certero disparo desde fuera del área ajustado al palo.

Entre medias, Sörloth se apuntó a la fiesta para marcar el 3-0. El delantero del Atlético de Madrid acertó en un disparo desde el punto de penalti con el que se apuntó su tercer tanto en la Liga de Naciones para alcanzar los siete esta temporada, aún muy lejos de los 26 que celebró el pasado curso.

Kazajistán aún recibiría otro tanto de Noruega, obra de Nusa, que obtuvo un premio merecido a su gran partido. El 5-0 final evidenció una superioridad aplastante de Noruega, que con el pinchazo de Austria frente a Eslovenia (1-1), terminó la Liga B en la primera posición para conseguir ascender de forma directa a la élite de la competición.

