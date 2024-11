El Manchester City homenajeó a Rodri por su Balón de Oro

Este sábado, el Manchester City vivió un momento histórico al rendir homenaje a su primer Balón de Oro, Rodrigo Hernández, en una emotiva ceremonia antes del encuentro contra el Tottenham Hotspur. El jugador madrileño fue recibido con una cálida ovación por parte de los aficionados del Etihad Stadium, quienes tuvieron la oportunidad de celebrar el logro de uno de los futbolistas más destacados del momento.

La temporada pasada, Rodri tuvo una campaña memorable que le valió este reconocimiento. Solo se perdió un partido con el City, en una temporada en la que el equipo de Pep Guardiola conquistó la cuarta Premier League consecutiva, la Supercopa de Europa y el Mundial de Clubes. Pero su éxito no se limitó a los títulos de clubes, ya que también fue pieza clave en la victoria de la selección española en la Eurocopa, lo que redondeó un año espectacular para el centrocampista.

El homenaje comenzó cuando Rodri, ataviado con un elegante abrigo negro, apareció sin muletas, evidenciando su proceso de recuperación tras una reciente lesión. Con un juego de luces que iluminaba su camino, el jugador se dirigió al centro del campo, donde fue recibido con un mural que llevaba la inscripción “Rodri, Balón de Oro 2024” y unas letras iluminadas que brillaban detrás de él con su nombre. Con una sonrisa y una mirada de emoción, Rodri levantó el Balón de Oro al cielo de Mánchester, ante la ovación de los presentes.

Este galardón no solo representa un hito para el Manchester City, sino también para la Premier League, ya que Rodri se convirtió en el primer jugador de esta competición en ganar el Balón de Oro desde que Cristiano Ronaldo lo hiciera en 2008, con el Manchester United. Un reconocimiento al talento y la consistencia de un jugador que ha sido fundamental para el éxito del City en los últimos años.

A pesar de este logro tan significativo, Rodri atraviesa un momento complicado en su carrera. Actualmente se encuentra recuperándose de una lesión de ligamento cruzado, que lo mantendrá alejado de los terrenos de juego durante toda la temporada. Sin embargo, el jugador ha expresado su deseo de regresar lo antes posible, con la esperanza de poder estar presente en el Mundial de Clubes de la FIFA, que se disputará entre junio y julio de 2025.

