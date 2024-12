MLS: Así sorprendió Inter Miami a Lionel Messi por el MVP 2024

Lionel Messi, delantero del Inter Miami, aseguró que “a la larga el sacrificio y el esfuerzo tienen su recompensa” y destacó que se siente “muy feliz” viviendo en Miami, tras recibir el premio MVP al jugador más valioso de la MLS.

El Inter Miami preparó una sorpresa especial para Messi a la hora de entregarle el MVP, con más de 250 chicos de la cantera del club colocados en el campo del Chase Stadium de Fort Lauderdale (Florida) para componer las letras ‘M-V-P’. Además, los tres hijos de Messi esperaron al argentino con el trofeo en mano.

“Primero, gracias por las palabras, el recibimiento. La foto que hicimos juntos estuvo buenísima así que gracias por eso. La verdad es un honor para mí poder recibir este premio en mano de todos ustedes. Es un orgullo verlos entrenar. Me hace muy feliz estar día a día acá. Soy muy feliz estando en esta ciudad, en este club que está en crecimiento”, dijo Messi.

“Tengo la suerte de verlos a todos. En algún momento me he cruzado con casi todos. Con algunos hemos entrenado. Es un placer verlos crecer día a día. Les invito a que sigan peleando y luchando por sus sueños. Me hubiese gustado recibir este premio en otra situación, el poder jugar la final el siguiente sábado. Pero de eso se trata también el fútbol, de superarse día a día”, añadió.

Introducing the 2024 Landon Donovan @MLS Most Valuable Player – Leo Messi 🏆 Inspirando a la @InterMiamiAcad dentro y fuera de la cancha ✨ pic.twitter.com/UQGnCb41Ht — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) December 6, 2024

Messi elegido MVP

Lionel Messi fue elegido MVP de la temporada regular de la MLS tras firmar 20 goles y dar 16 asistencias en solo mil 485 minutos en campo.

“Nosotros teníamos una ilusión muy grande por ser campeón de la MLS este año. No pudo y el año que viene volveremos con más fuerza a intentarlo otra vez. De eso se trata para ustedes y sobre todo ahora que son chicos. Pelear por sus sueños, esforzarse, luchar por lo que uno quiere. Que a la larga el sacrificio, el esfuerzo tiene su recompensa”, consideró.

“Así que nada, sigan de esta manera, que el club los sigue apoyando porque están en un momento de mucho crecimiento, de muchas posibilidades. Creo que ustedes se dieron cuenta de cómo cambió la Academia en este último año y medio. Y no tengan duda que van a seguir siendo de esta manera y van a tener todas las posibilidades para que ustedes luchen por sus sueños. Así que nada, muchísimas gracias y es un honor una vez más estar acá con ustedes. Gracias”, concluyó el argentino.

#MLS | ¡Lionel Messi, MVP de la MLS 2024! Un total de 20 goles y 16 asistencias en apenas mil 485 minutos en el terreno de juego en la temporada regular amparan al campeón del mundo en este nuevo premio. https://t.co/C7MnorfaFw — Emisoras Unidas Deportes (@EUDeportes) December 6, 2024

