Muere la cantante Chayada Prao-hom tras recibir un masaje

Luto y conmoción en Tailandia por la repentina muerte de la cantante Chayada Prao-hom, quien falleció tras recibir una serie de masajes con técnicas riesgosas.

El fallecimiento de la joven estrella de 20 años generó alarma en la comunidad médica y turística.

Los especialistas advierten sobre los peligros de las manipulaciones cervicales, conocidas como “torsiones de cuello”, cuando son realizadas por personal no capacitado.

Thai country singer Chayada Prao-hom has passed away following three massage sessions to alleviate shoulder pain.

