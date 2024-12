Nashla Aguilar revela que sus papás la dejaron sin dinero

Nashla Aguilar, conocida por iniciar su carrera a temprana edad, habló por primera vez de los momentos difíciles que ha pasado al ser una estrella infantil.

La actriz se dio a conocer en la telenovela infantil Código F.A.M.A, luego participó en “Atrévete a Soñar” y “Sueños y caramelos”.

Durante una entrevista con Yordi Rosado confesó que tuvo problemas económicos cuando se convirtió en adolescente pues su familia se había gastado todo el dinero que ganó.

También confesó que cuando era niña no sabía la cantidad de dinero que ganaba ya que su familia lo administraba, por lo que tardó en enterarse lo que sucedía con sus ganancias.

Ella compartió que luego del éxito que logró atravesó un duro momento pues no lograba conseguir trabajo y era rechazada y, además, confesó que no tenía ahorros.

“A mí si me dolió mucho llegar a esta parte donde ya no conseguía nada, pero cuando te digo nada, es nada, Y que ya quizás lo que yo había hecho de niña actriz, ahora me jugaba en mi contra. Súmale que llegué y ya no tenía un peso”, recordó.