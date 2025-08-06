Resultado Xelajú vs. Águila - Copa Centroamericana 2025

El Xelajú MC continúa con paso firme en la Copa Centroamericana de Concacaf 2025 tras vencer 3-0 al Club Deportivo Águila de El Salvador en la segunda jornada del certamen. El equipo dirigido por Amarini Villatoro demostró solidez, orden y efectividad en el Estadio Cementos Progreso, sumando su segunda victoria consecutiva en el torneo. Los "Superchivos" se posicionan como serios candidatos a avanzar de ronda, dejando una buena impresión en este arranque de competencia regional.
El dominio de los altenses fue evidente desde los primeros minutos. Con buen manejo del balón y presión constante, el equipo guatemalteco impuso su ritmo y logró abrir el marcador al minuto 24 gracias a Jorge Aparicio, quien capitalizó un mal despeje de la defensa rival para definir con potencia desde el área. Ya en la segunda parte, al minuto 48, Jesús "Chucho" López amplió la ventaja con un certero cabezazo, luego de una excelente jugada por la banda izquierda del brasileño Romario Da Silva, quien desbordó y asistió con precisión; ya sobre el final del partido Pedro Báez anotó el definitivo 3-0 cerrando la pinza tras un centro que llegó desde banda izquierda.
Xelajú cerca de asegurar su pase a la próxima ronda
Con este resultado, Xelajú suma seis puntos en dos partidos, tras haber debutado con una victoria de 0-2 ante el Hércules salvadoreño como visitante. Actualmente comparte el liderato del grupo D junto al Olimpia de Honduras, aunque el conjunto catracho cuenta con una mejor diferencia de goles. No obstante, los altenses han demostrado consistencia y un juego colectivo que los coloca como uno de los equipos más fuertes de la fase de grupos.
La próxima semana podría ser decisiva para el conjunto quetzalteco, ya que recibirán al Real Estelí de Nicaragua en un duelo clave. Una victoria en ese encuentro les aseguraría el pase a los cuartos de final del torneo centroamericano. De lograrlo, en la última jornada se jugarían el primer lugar del grupo frente al Olimpia, en lo que podría ser una final anticipada entre dos equipos que han mostrado gran nivel en esta edición de la Copa Centroamericana.