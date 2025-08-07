 Barcelona le quita la capitanía a su portero Marc ter Stegen
Deportes

Barcelona castiga a Marc-André ter Stegen

La negativa del guardameta a firmar la autorización para que el club presente su informe médico ha llevado al club a retirarle la capitanía.

Compartir:
Retiran capitanía a Ter Stegen
Retiran capitanía a Ter Stegen / FOTO: EFE

El Barcelona ha anunciado este jueves que ha decidido "retirarle temporalmente la capitanía" al portero Marc-André ter Stegen, "a raíz del expediente disciplinario abierto al jugador y mientras no se resuelva definitivamente este procedimiento".

"Durante este período, las funciones de primer capitán serán asumidas por el hasta ahora segundo capitán, el jugador Ronald Araujo", añade en un comunicado el Barcelona, que precisa que la decisión ha sido "consensuada con la dirección deportiva y el equipo técnico".

Ter Stegen ha acudido esta mañana a la Ciudad Deportiva Joan Gamper para someterse a un "control médico rutinario" de su lesión, según han explicado a EFE fuentes de la entidad azulgrana.

El meta alemán fue reintervenido, el pasado 29 de julio en Burdeos, de la lesión lumbar de la que ya se operó en 2023, mientras la plantilla se encontraba de gira por Asia.

El inicio del problema

El propio Ter Stegen anunció un período estimado de recuperación de tres meses antes de la intervención, algo que no sentó bien al Barcelona, que pretende liberar el 80% de la ficha del jugador para inscribir al portero Joan García alegando una lesión de larga duración del teutón, lo que pasa por que su baja supere los cuatro meses.

La negativa del guardameta a firmar la autorización para que el club presente su informe médico ante la Comisión Médica de La Liga para que pueda evaluar su situación y la decisión de este de expedientarlo han tensado más la cuerda entre ambas partes, a once días del inicio de la competición.

El último capítulo ha sido la decisión del Barcelona de retirarle la capitanía al internacional germano, a quien aún le quedan tres años de contrato.

Por su parte, Ter Stegen pretende recuperarse en tres meses y pelear con Joan García y Wojciech Szczesny por la titularidad, ya que tiene claro que quiere disputar como portero titular de la selección alemana el próximo Mundial.

Barcelona abre expediente disciplinario a Ter Stegen

El Barça abrió un expediente a Ter Stegen por negarse a firmar un informe médico para liberar parte de su salario y así inscribir fichajes, afectando el ‘fair play’ financiero del club.

*Información EFE.

En Portada

Iniciativa del Gobierno busca impulsar inversión en comunidades indígenast
Nacionales

Iniciativa del Gobierno busca impulsar inversión en comunidades indígenas

09:11 AM, Ago 07
Revelan nominados al Balón de Oro 2025, que no incluyen a Messi y CR7t
Deportes

Revelan nominados al Balón de Oro 2025, que no incluyen a Messi y "CR7"

08:26 AM, Ago 07
Informe: Guatemala, entre los cinco países más peligrosos para ser defensor ambiental en Latinoaméricat
Nacionales

Informe: Guatemala, entre los cinco países más peligrosos para ser defensor ambiental en Latinoamérica

07:09 AM, Ago 07
Putin acepta reunirse con Trump y no descarta encuentro con Zelenskit
Internacionales

Putin acepta reunirse con Trump y no descarta encuentro con Zelenski

07:25 AM, Ago 07

Temas

GuatemalaSismossecuenciasismosFútbolEstados UnidosEE.UU.Liga NacionalDonald Trump#liganacionalFutbol Guatemaltecoredes sociales
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Modo Quico ,Instagram
Tendencias

¿Fan de El Chavo del 8? Así puedes activar el Modo Quico en WA

Mario Princesa Peach Nintendo ,Instagram
Gaming

Nintendo confirma la relación que tiene Mario con la princesa Peach

Skin Flooding ,Instagram
Moda Y Belleza

Conoce el skin-flooding, la técnica de hidratación para el cuidado facial

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
coronavirus, virus, plasma, plasma sanguíneo, covid-19, infección, patógenos ,Pixabay
Sucesos

Nueva variante del COVID "Frankenstein": la OMS alerta sobre su rápida expansión

sandia-frutas ,
Chismes

Siete hábitos, según la ciencia, que transformarán tu salud intestinal y potenciarán tu sistema inmunológico

utensilios de cocina, cocina, cocinero, platos, equipo, herramientas de la cocina, familiar, cuchara de madera, sartén, utensilios, olla ,Pixabay
Chismes

Descubre los objetos más contaminados de tu hogar: cómo proteger tu salud según la ciencia

Emisoras  Escúchanos