Guatemala inicia participación en Juegos Mundiales Chengdu

La consejera de Estado china, Shen Yiqin, declaró inaugurada la edición 12 de los Juegos Mundiales este jueves en el Centro Internacional de Convenciones Tianfu en Chengdu, teniendo como telón de fondo el horizonte de la ciudad, las tranquilas aguas del lago y una exuberante vegetación. Fue una noche mágica donde Guatemala también brilló con su abanderada, la patinadora Dalia Soberanis.
Bajo el "Techo Tianfu", la estructura de madera más grande de Asia, con una extensión de 430 metros, alrededor de 10 mil 000 espectadores estallaron en vítores cuando Shen Yiqin, acompañada por el presidente de la Asociación Internacional de Juegos Mundiales (IWGA, siglas en inglés), José Perurena, y la integrante del Comité Ejecutivo del Comité Olímpico Internacional (COI), Li Lingwei, inauguraron oficialmente los Juegos.
Guatemala en Chengdu 2025
Los Juegos Mundiales Chengdu 2025 celebrarán del 7 al 17 de agosto, con un total de 34 deportes, 60 disciplinas, 256 eventos con medalla y 27 sedes de primer nivel. Esta será la tercera ocasión, desde 1981, en que estas justas se realicen en Asia.
Durante la juramentación celebrada días atrás en Guatemala, se informó que, Ana Gabriela Martínez y Edwin Galicia, ambos de ráquetbol, serían los abanderados. Los escoltas eran Dalia Soberanis (patinaje sobre ruedas) y Julio Barillas (tiro con arco), pero por sus eventos deportivos, el honor de llevar la bandera nacional fue para Soberanis.
También forman parte de la delegación Soledad Aguilar y José Jorge Santiago (kickboxing); Alejandro Enríquez y Josué Enríquez (squash); y Brayner Nery (patinaje sobre ruedas).
Este grupo representará a Guatemala en la ciudad de Chengdu, que recibirá a cerca de 4 mil atletas de más de 100 países.
Guatemala en Juegos Mundiales
En la edición anterior, celebrada en Birmingham 2022, Estados Unidos, Ana Gabriela Martínez obtuvo la medalla de plata en ráquetbol individual femenino.
Guatemala ha participado en tres ediciones de los Juegos Mundiales: Akita 2001, Wroclaw 2017 y Birmingham 2022.
Para estos Juegos Mundiales Chengdu 2025, el guatemalteco Julio Barillas (tiro con arco) ya tuvo su debut, y fue gracias a su presentación en la clasificación de tiro con arco (modalidad compuesto). Barillas terminó con un score de 692, y le permite avanzar a la ronda de eliminación directa.
Julio Barillas vuelve hoy a competencia cuando sean las 20:15 horas de Guatemala y encare la primera ronda de eliminación directa, en la que se medirá al italiano Marco Bruno.
Por su parte, la jornada en las siguientes horas también presenta la participación de Alejandro y Josué Enríquez (squash) a las 22:00 horas GT del jueves 7 de agosto y a las 04:00 horas del viernes 8 de agosto, respectivamente.
*Con información del COG