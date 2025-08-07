Pablo Salazar deja de ser técnico de Herediano

La histórica derrota por 4-2 del miércoles ante el Diriangén nicaragüense en la Copa Centroamericana de la Concacaf 2025 le costó el cargo este jueves al entrenador del Herediano costarricense, Pablo Salazar, apenas arrancando la temporada.
"El Club Sport Herediano informa que Pablo Salazar no continuará como director técnico. Agradecemos profundamente su compromiso, entrega y liderazgo durante su etapa al frente del equipo. Durante su gestión, demostró profesionalismo y un profundo respeto por los valores que representa nuestra institución", indicó el club en sus redes sociales.
Salazar, un exjugador del Herediano y que cumplía su primera experiencia como entrenador de primera división, apenas dirigió cinco partidos, de los cuales dos fueron por el torneo local, uno de la Recopa local y dos por la Copa Centroamericana.
En el torneo local el Herediano marcha séptimo entre 10 equipos con apenas un punto en dos jornadas y perdió la Recopa ante el Alajuelense por 1-0.
El Herediano es el actual bicampeón de Costa Rica y anunciará a su nuevo entrenador en los próximos días.
Mal resultado en Nicaragua
La derrota por 4-2 del miércoles en Nicaragua es la mayor cantidad de goles encajada por un club costarricense ante uno nicaragüense en la historia.
Con ese resultado el Diriangén es líder del grupo B de la Copa Centroamericana con 4 puntos en dos jornadas, seguido por el Herediano (3), el Municipal guatemalteco (1), el Sporting San Miguelito panameño y el Real España hondureño que aún no suman puntos.
Calendario de Herediano en Copa Centroamericana:
- Fecha 1: Herediano 4-2 Real España
- Fecha 2: Diriangén 4-2 Herediano
- Fecha 3: Descansa
- Fecha 4: Sporting San Miguelito-Herediano, jueves 21 de agosto
- Fecha 5: Herediano-Municipal, jueves 28 de agosto
El Club Sport Herediano informa que Jafet Soto asumirá la dirección técnica interina del equipo para el juego del domingo ante Liga Deportiva Alajuelense.
La Junta Directiva definirá en los próximos días al nuevo cuerpo técnico que estará al frente del equipo durante el Torneo de Apertura 2025, el cual será presentado la próxima semana.
*Información EFE.