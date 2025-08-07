 Pablo Salazar deja de ser técnico de Herediano
Deportes

Histórica derrota en Nicaragua le cuesta el cargo a entrenador del Herediano

Herediano de Costa Rica es el último rival del Municipal de Guatemala en la Copa Centroamericana 2025 de la Concacaf.

Compartir:
Pablo Salazar deja de ser técnico del Herediano
Pablo Salazar deja de ser técnico del Herediano / FOTO: Facebook de Kevin Jiménez

La histórica derrota por 4-2 del miércoles ante el Diriangén nicaragüense en la Copa Centroamericana de la Concacaf 2025 le costó el cargo este jueves al entrenador del Herediano costarricense, Pablo Salazar, apenas arrancando la temporada.

"El Club Sport Herediano informa que Pablo Salazar no continuará como director técnico. Agradecemos profundamente su compromiso, entrega y liderazgo durante su etapa al frente del equipo. Durante su gestión, demostró profesionalismo y un profundo respeto por los valores que representa nuestra institución", indicó el club en sus redes sociales.

Salazar, un exjugador del Herediano y que cumplía su primera experiencia como entrenador de primera división, apenas dirigió cinco partidos, de los cuales dos fueron por el torneo local, uno de la Recopa local y dos por la Copa Centroamericana.

En el torneo local el Herediano marcha séptimo entre 10 equipos con apenas un punto en dos jornadas y perdió la Recopa ante el Alajuelense por 1-0.

El Herediano es el actual bicampeón de Costa Rica y anunciará a su nuevo entrenador en los próximos días.

Mal resultado en Nicaragua

La derrota por 4-2 del miércoles en Nicaragua es la mayor cantidad de goles encajada por un club costarricense ante uno nicaragüense en la historia.

Con ese resultado el Diriangén es líder del grupo B de la Copa Centroamericana con 4 puntos en dos jornadas, seguido por el Herediano (3), el Municipal guatemalteco (1), el Sporting San Miguelito panameño y el Real España hondureño que aún no suman puntos.

Calendario de Herediano en Copa Centroamericana:

  • Fecha 1: Herediano 4-2 Real España
  • Fecha 2: Diriangén 4-2 Herediano
  • Fecha 3: Descansa
  • Fecha 4: Sporting San Miguelito-Herediano, jueves 21 de agosto
  • Fecha 5: Herediano-Municipal, jueves 28 de agosto   

El Club Sport Herediano informa que Jafet Soto asumirá la dirección técnica interina del equipo para el juego del domingo ante Liga Deportiva Alajuelense.

La Junta Directiva definirá en los próximos días al nuevo cuerpo técnico que estará al frente del equipo durante el Torneo de Apertura 2025, el cual será presentado la próxima semana. 

*Información EFE.

En Portada

Iniciativa del Gobierno busca impulsar inversión en comunidades indígenast
Nacionales

Iniciativa del Gobierno busca impulsar inversión en comunidades indígenas

09:11 AM, Ago 07
Revelan nominados al Balón de Oro 2025, que no incluyen a Messi y CR7t
Deportes

Revelan nominados al Balón de Oro 2025, que no incluyen a Messi y "CR7"

08:26 AM, Ago 07
Informe: Guatemala, entre los cinco países más peligrosos para ser defensor ambiental en Latinoaméricat
Nacionales

Informe: Guatemala, entre los cinco países más peligrosos para ser defensor ambiental en Latinoamérica

07:09 AM, Ago 07
Putin acepta reunirse con Trump y no descarta encuentro con Zelenskit
Internacionales

Putin acepta reunirse con Trump y no descarta encuentro con Zelenski

07:25 AM, Ago 07

Temas

GuatemalaSismossecuenciasismosFútbolEstados UnidosEE.UU.Liga NacionalDonald Trump#liganacionalFutbol Guatemaltecoredes sociales
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Modo Quico ,Instagram
Tendencias

¿Fan de El Chavo del 8? Así puedes activar el Modo Quico en WA

Mario Princesa Peach Nintendo ,Instagram
Gaming

Nintendo confirma la relación que tiene Mario con la princesa Peach

Skin Flooding ,Instagram
Moda Y Belleza

Conoce el skin-flooding, la técnica de hidratación para el cuidado facial

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
coronavirus, virus, plasma, plasma sanguíneo, covid-19, infección, patógenos ,Pixabay
Sucesos

Nueva variante del COVID "Frankenstein": la OMS alerta sobre su rápida expansión

sandia-frutas ,
Chismes

Siete hábitos, según la ciencia, que transformarán tu salud intestinal y potenciarán tu sistema inmunológico

utensilios de cocina, cocina, cocinero, platos, equipo, herramientas de la cocina, familiar, cuchara de madera, sartén, utensilios, olla ,Pixabay
Chismes

Descubre los objetos más contaminados de tu hogar: cómo proteger tu salud según la ciencia

Emisoras  Escúchanos