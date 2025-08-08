Asamblea del futbol ratifica desafiliación de Xinabajul

Un total de 53 asambleístas votaron para ratificar el acuerdo de desafiliación del Xinabajul el cual había sido emitido por la Federación del Futbol de Guatemala (FFG), antes llamada Fedefut. De esta forma, oficialmente el cuadro de la "X" desaparece del futbol federado, dejando a una serie de jugadores sin posibilidad de poder recuperar los sueldos atrasados que mantenía el conjunto huehueteco.
A pesar de la desafiliación aprobada por la Asamblea del futbol nacional, Xinabajul tiene acciones pendientes a nivel internacional y otra en tribunales de orden común que contravienen a la FIFA, por lo que la decisión de la Asamblea podría revertirse más adelante y el futbol nacional sufrir serias consecuencias si la FIFA favorece a Xinabajul.
El Salón de Usos Múltiples de la Federación fue el lugar donde asambleístas del futbol nacional le dieron el último tiro a Xinabajul.
Dentro de la votación, fueron 53 votos ratificando la postura de la Federación, que con anterioridad había desafiliado a Xinabajul, pese a que en aquel momento aún había un trámite legal en curso (TAS); solamente una persona se abstuvo y fue un integrante del Comité Ejecutivo de la Liga Tercera División.
Tras la decisión tomada en la Asamblea del futbol nacional, ahora la Federación deberá elevar dicha ratificación de desafiliación ala FIFA para los efectos correspondientes por el órgano internacional.
Acciones de Xinabajul
La Asamblea ordinaria de la Federación y sus federados se da en un momento crítico para el futbol nacional, ya que Xinabajul alega incumplimiento por parte de la Liga Nacional y la propia Federación ante una resolución del TAS (Tribunal de Arbitraje Deportivo).
Esa negación de cumplir con lo establecido por el TAS, que incluiría el descenso del Deportivo Marquense, ha hecho que Xinabajul acuda a la Corte de Constitucionalidad para que tome acciones en el caso, donde también piden ser restablecidos a la Liga Guate Banrural.
Situación que podría ser un arma de doble filo, ya que la FIFA no permite injerencias de terceros en sus asuntos, lo que podría provocar serias consecuencias para el futbol federado de Guatemala.
Además, Xinabajul amenazó en días anteriores con acudir a la Comisión Disciplinaria de la FIFA para presentar su queja por el incumplimiento de las autoridades deportivas guatemaltecas a la resolución del TAS.