 Gonzalo García amplia contrato con Real Madrid hasta 2030
Deportes

Gonzalo García amplia contrato con Real Madrid hasta 2030

En junio, Gonzalo fue convocado por Xabi Alonso para disputar el Mundial de Clubes y anotó en cuatro de los seis partidos que disputó como titular.

Compartir:
Gonzalo García amplia contrato con Real Madrid hasta 2030
Gonzalo García amplia contrato con Real Madrid hasta 2030 / FOTO: EFE

El delantero español Gonzalo García ha ampliado cinco años más, hasta el 30 de junio de 2030, su contrato con el Real Madrid, al que llegó en 2014 con 10 años y del que formará parte del primer equipo, según informo el club madrileño.

García, de 21 años y formado en las categorías inferiores del Real Madrid, destaca por su paso en el Castilla en el que marcó 25 goles, convirtiéndose en el máximo goleador de la Primera Federación y a dos tantos de igualar el récord histórico de un futbolista con el Castilla, los 27 de Mariano en la 2015-2016.

Además, conquistó con el Juvenil A el triplete en la temporada 2022-2023 (Liga, Copa del Rey y Copa de Campeones) y la Copa del Rey en la campaña 2021-2022.

La pasada temporada, Gonzalo marcó 25 goles con el Castilla, convirtiéndose en el máximo goleador de la Primera Federación desde su creación. Con esa cifra, igualó el mejor registro en fase regular como pichichi del Castilla en el siglo XXI. Además, conquistó con el Juvenil A el triplete en la temporada 2022-2023 (Liga, Copa del Rey y Copa de Campeones) y la Copa del Rey en la 2021-2022.

Su debut

Gonzalo, que debutó con la camiseta del primer equipo en un partido de La Liga EA Sports contra el Cádiz en noviembre de 2023, anotó su primer gol con el Real Madrid en el partido de cuartos de final de la Copa del Rey 2024-2025 ante el Leganés en el minuto 93 que definiría la clasificación de su equipo a semifinales.

En junio fue convocado por Xabi Alonso, nuevo entrenador del Real Madrid, para disputar el Mundial de Clubes, en el que marcó en cuatro de los seis partidos que disputó como titular y fue galardonado bota de oro del torneo con cuatro goles y una asistencia.

Solo falta saber qué dorsal lucirá el delantero que a partir de hoy forma parte de la primera plantilla.

*Información EFE.

En Portada

Cónsul sobre guatemaltecos en prisión de EE. UU.: La mayoría únicamente tienen irregularidad migratoria y no ha cometido delitost
Nacionales

Cónsul sobre guatemaltecos en prisión de EE. UU.: "La mayoría únicamente tienen irregularidad migratoria y no ha cometido delitos"

12:52 PM, Ago 08
Guatemala Sub-15 cae ante Puerto Rico en semifinales de la Liga Bt
Deportes

Guatemala Sub-15 cae ante Puerto Rico en semifinales de la Liga B

02:15 PM, Ago 08
Dan seguimiento a traslado incompleto de expediente del caso de Melisa Palaciost
Nacionales

Dan seguimiento a traslado incompleto de expediente del caso de Melisa Palacios

11:39 AM, Ago 08
Día del Gato: ¿Por qué se celebra el 8 de agosto?t
Tendencias

Día del Gato: ¿Por qué se celebra el 8 de agosto?

02:31 PM, Ago 08

Temas

GuatemalaSismossecuenciasismosFútbol#liganacionalLiga NacionalEstados UnidosEE.UU.Donald TrumpFutbol Guatemaltecoredes sociales
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Robot Universidad ,Redes sociales
Farándula

Robot es aceptado en una universidad de Shanghái y genera polémica

Spotify ,Instagram
Tecnología

Spotify sube sus precios de suscripción en América Latina

Perros ,Perros
Tendencias

¿Tu perro está envejeciendo? Esto es lo que nadie te dice sobre su cuidado

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
coronavirus, virus, plasma, plasma sanguíneo, covid-19, infección, patógenos ,Pixabay
Sucesos

Nueva variante del COVID "Frankenstein": la OMS alerta sobre su rápida expansión

sandia-frutas ,
Chismes

Siete hábitos, según la ciencia, que transformarán tu salud intestinal y potenciarán tu sistema inmunológico

utensilios de cocina, cocina, cocinero, platos, equipo, herramientas de la cocina, familiar, cuchara de madera, sartén, utensilios, olla ,Pixabay
Chismes

Descubre los objetos más contaminados de tu hogar: cómo proteger tu salud según la ciencia

Emisoras  Escúchanos