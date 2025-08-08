 Iñigo Martínez se despide de sus compañeros en Barcelona
Deportes

Iñigo Martínez se despide de sus compañeros en Barcelona

Con la marcha de Martínez a Al Nassr, el Barcelona dispone de cuatro jugadores como centrales: Pau Cubarsí, Ronald Araujo, Andreas Christensen y Eric García.

Íñigo Martínez se despidió de sus compañeros del Barcelona / FOTO: EFE

El central Íñigo Martínez se despidió este viernes de sus compañeros en el Barcelona, donde ha jugado las dos últimas temporadas, antes de poner rumbo hacia Arabia Saudí para firmar por el Al-Nassr.

Martínez, que formó con Pau Cubarsí la pareja de centrales titular en el pasado curso, renovó su contrato la pasada temporada con el Barcelona con la condición de que podía marcharse libre en el caso de que recibiera, nuevamente, una gran oferta procedente del fútbol saudí.

Y la oferta ha llegado este verano. En la despedida de Íñigo Martínez, que recogió sus últimas pertenencias de la ciudad deportiva Joan Gamper, ha estado presente el presidente de la entidad Joan Laporta, quien quiso saludar en persona y junto al resto de la plantilla al central.

Liberará masa salarial en Barcelona 

La noticia positiva para el Barcelona en todo este asunto es la incidencia que tendrá la marcha del central de Ondarroa en el 'fair play' económico, que liberará unos 14 millones de euros de masa salarial, lo cual debería permitir inscribir al meta Joan Garcia.

El central se había convertido en un referente tanto en la defensa azulgrana como en el vestuario, debido a su ascendiente en el vestuario y con los jóvenes jugadores.

Con su marcha, el Barcelona dispone de cuatro jugadores como centrales: Pau Cubarsí, Ronald Araujo -que es el nuevo capitán-, Andreas Christensen y Eric Garcia.

Este último ha jugado la última temporada como lateral diestro, posición en la que también se desenvuelve el francés Jules Kounde, que llegó al Barcelona precisamente como central.

Iñigo Martínez fichará libre por el Al-Nassr 

   El defensa Iñigo Martínez firmará en las próximas horas por el Al-Nassr de Arabia Saudí, que no pagará traspaso al Barcelona pero permitirá liberar 14 millones de euros de la masa salarial de su plantilla, tal como han confirmado a EFE fuentes de la entidad azulgrana.

El vasco, a quien le queda un temporada más de contrato, quiere vivir, a sus 34 años, una última aventura profesional en el equipo de Cristiano Ronaldo, que le ha hecho una oferta irrechazable.

Y el Barça le ha abierto la puerta porque, pese a ser titular indiscutible para Hansi Flick como el único central zurdo de la plantilla, su marcha permite al club maniobrar con más margen en el 'fair-play' financiero para inscribir jugadores en este mercado estival.  

*Información EFE

