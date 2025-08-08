México será sede de los repechajes al Mundial 2026

En septiembre de 2025 arranca la fase final de la eliminatoria mundialista de la Concacaf a la Copa del Mundo de la FIFA 2026, que será organizada por Estados Unidos, México y Canadá. Para la Concacaf hay disponibles tres boletos directos al Mundial 2026 y dos selecciones más podrán quedarse con un repechaje y así ir a un mini torneo para buscar los últimos boletos mundialistas.
Pero este día, el medio de comunicación "mediotiempo" confirma que la FIFA llevará a las ciudades de Monterrey y Guadalajara la serie de los repechajes.
De acuerdo a la publicación digital de este medio, la FIFA pretende que dichos juegos sean como una prueba previa de lo que se puede vivir en el Mundial 2026.
"La idea es que cada una de las sedes tenga dos partidos durante la Fecha FIFA de marzo de 2026, la cual será la única antes del Mundial y la que estará determinando a los últimos invitados al torneo", asegura mediotiempo, que había adelantado ese extremo desde el 2024.
Los aspectos a evaluar durante la práctica de los partidos por el repechaje son "logística y seguridad".
La serie de repechajes sería el segundo evento que recibirían los estadios de Guadalajara y Monterrey ya que con anterioridad el estadio Akron fue utilizado para el amistoso México-Estados Unidos del 15 de octubre de 2024 y el estadio BBVA tuvo el juego de leyendas de FIFA el pasado 20 de septiembre de 2024.
Así será el formato de repechajes al Mundial 2026
Hay que recordar que estarán clasificando al repechaje un total de seis equipos, de los cuales dos estarán avanzando de manera directa a la final de cada repechaje (basados en el ranquin de la FIFA) y los otros cuatros se disputarán los dos boletos restantes a las finales.
La Selección Nacional de Guatemala buscará una clasificación directa a su primera Copa del Mundo de la FIFA. Para ello, deberá superar al claro favorito del grupo A, Panamá.
En el grupo, además de Guatemala y Panamá están Surinam y El Salvador. Si los chapines no lograr el boleto directo, deberán buscar el segundo lugar del grupo, ya que al final de la fase final, dos de los tres segundos lugares irán al repechaje, evento que sería en Monterrey y Guadalajara según mediotiempo.
Dados los tiempos, la FIFA deberá oficializar la sede de los repechajes para finales de este año.