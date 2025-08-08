 Previa de la cuarta fecha del Apertura 2025
Deportes

Mixco busca paso perfecto en fecha marcada por el clásico

Mixco, Municipal y Antigua van en la búsqueda del liderato en esta nueva fecha del torneo mayor guatemalteco.

Deportivo Mixco busca perfección en el Apertura 2025
Deportivo Mixco busca perfección en el Apertura 2025 / FOTO: Alex Meoño y clubes

Deportivo Mixco y Xelajú M. C. abren la cuarta fecha del Torneo Apertura 2025 de la Liga Nacional este sábado 9 de agosto a las 15:00 horas en el estadio Santol Domingo de Guzmán, ubicado en el municipio de Mixco, Guatemala. Será una cuarta jornada en la cual se dispute también el clásico nacional entre Municipal y Comunicaciones en el estadio Manuel Felipe Carrera de El Trébol.

Los mixqueños reciben a los quetzaltecos en el mejor momento futbolísticos para los llamados "NetoBoys", quienes buscarán este sábado alargar a cuatro sus victorias dentro del Apertura 2025 y así llegar a los 12 puntos, situación que les daría una semana más el liderato del futbol mayor guatemalteco.  

Mixco ya venció en casa a Comunicaciones, y este sábado va por la cabeza de los "Superchivos", conjunto que viene con los ánimos alzados tras su contundente victoria en la segunda fecha de la Copa Centroamericana 2025 de la Concacaf, aunque se desconoce qué variantes hará Amarini Villatoro para darle rotación a su equipo, que la otra semana también tiene participación internacional.

Clásico nacional

La jornada del sábado se completará con los duelos Guastatoya-Malacateco (17:00 horas) y Antigua-Mictlán (19:00 horas). Para el domingo 10 de agosto, Achuapa recibe al Aurora a las 14:00 horas, luego se viene el clásico nacional a las 17:00 horas y se cierra la cuarta fecha con el Marquense ante Cobán Imperial a las 19:00 horas.

Municipal viene de capa caída por sus presentaciones internacionales, pero deberá dejar eso bien guardado y cambiar la mentalidad del futbolista rojo si quiere hacer una buena presentación.

El rival es el de siempre, el peligroso, el que ha hecho mucho daño en El Trébol, Comunicaciones; y en esa visita, querrá nuevamente amargar al aficionado local.

El clásico nacional se disputa en una semana en la cual se anunció que ambos clubes darán vida a la Copa Guate Banrural, un duelo amistoso en Estados Unidos el cual se jugará el otro mes.

Será el primer clásico dirigiendo desde el banco escarlata de Mario Acevedo y Dwight Pezzarossi, personajes con pasado rojo, al igual de Rodrigo Saravia y Nicolás Samayoa, entre otros.

Comunicaciones y Municipal disputarán la Copa Guate Banrural

El clásico nacional se traslada a EE. UU.: Comunicaciones y Municipal jugarán la Copa Guate Banrural el 7 de septiembre en el BMO Stadium de Los Ángeles, California

Tres por el liderato

Si bien es cierto, Deportivo Mixco, líder con 9 puntos, aspira a llegar a 12 y mantener un paso perfecto, está la posibilidad de que la cima del campeonato quede en favor de Municipal (7 puntos) o Antigua (6 puntos).

Mixco será líder con triunfo o inclusive un empate, siempre y cuando no ganen Municipal y Antigua.

Para los "Rojos" el liderato sería ganando el clásico, y que un día anterior Mixco pierda ante Xelajú.

Y por último, Antigua puede ser líder si gana su partido y que sean derrotados Mixco y Municipal.

