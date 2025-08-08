 UEFA revela castigos por incidentes en el Inter-Barcelona
Deportes

UEFA revela castigos por incidentes en el Inter-Barcelona de Champions League

El ente europeo colocó un partido de inhabilitación a Hansi Flick y multas económicas a Robert Lewandowski y Lamine Yamal, entre otras sanciones.

Hansi Flick fue castigado por la UEFA por incidentes Inter-Barcelona de Champions League
Hansi Flick fue castigado por la UEFA por incidentes Inter-Barcelona de Champions League / FOTO: EFE

La UEFA ha impuesto un partido de sanción al entrenador del Barcelona, Hansi Flick, por su comportamiento en la vuelta de las semifinales de la Liga de Campeones ante el Inter en Milán (4-3) y ha multado con 5 mil euros (44 mil 640 quetzales) a Robert Lewandowski y Lamine Yamal por no presentarse inmediatamente en la sala de control antidopaje.

Tras la reunión de su Comisión de Control, Ética y Disciplina, la UEFA hizo públicas este viernes las sanciones, que incluyen una multa 20 mil euros (178 mil 560 quetzales) a Flick por incumplir las normas básicas de conducta, de acuerdo a los artículos 11 (1) y 11 (2) del Reglamento Disciplinario de la UEFA; y también dos multas al club: una de 5 mil 250 euros (46 mil 872 quetzales) por lanzamiento de objetos y otra de 2 mil 500 (22 mil 320) por lanzamiento de bengalas (artículo 16.2).

El técnico alemán dio un golpe al banquillo en los minutos finales del partido, en el que el "Barça" quedó eliminado de la competición, y posteriormente aseguró que el resultado no había sido justo por algunas decisiones del árbitro polaco Szymon Marciniak.

"Pensamos que el resultado es injusto por algunas decisiones arbitrales, lo tengo que decir. No quiero hablar demasiado del árbitro, pero cada decisión que era 50 al 50 acababa siendo a favor de ellos, es lo que me pone triste. No me gusta hablar más del árbitro, le he dicho lo que pienso, pero no voy a repetirlo aquí ahora, no es justo tampoco para mi equipo, que ha hecho un trabajo enorme", dijo Flick tras el choque.

¡Inter, apoteósico! Inter de Milán jugará la final de Champions League

En una de las semifinales más memorables de la historia de la Liga de Campeones, un gol de Davide Frattesi da el boleto a la final al equipo de Simone Inzaghi.

Otras multas para Barcelona e Inter de Milán 

Por incumplimiento igualmente de las normas básicas de conducta, tendrá que cumplir también un partido de sanción y pagar una multa de 20 mil euros (178 mil 560 quetzales) el segundo entrenador del Barcelona, Marcus Sorg.

Las multas a los dos jugadores azulgranas son por no cumplir con las instrucciones dadas por el responsable del control antidopaje (art. 21.8 del Reglamento Antidopaje de la UEFA) y no presentarse inmediatamente en la sala de control antidopaje (art. 21.10 a del Reglamento Antidopaje de la UEFA).

El Inter de Milán también tendrá que pagar una multa de 22 mil euros (196 mil 416 quetzales) por bloquear accesos de público y otra de 11 mil 500 (102 mil 672 quetzales) por encendido de bengalas, en contra de las normas de seguridad de la UEFA. El club ha sido amonestado por conducta impropia del equipo, aplicación del artículo 15 (4) del Reglamento Disciplinario de la UEFA.

*Información EFE.

