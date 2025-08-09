Arquímides Ordóñez debuta con el Loudoun United

El delantero guatemalteco Arquímides Ordóñez vivió este sábado su debut oficial con el Loudoun United en la USL Championship, apenas algunos días después de haber sido anunciado como nuevo refuerzo del club estadounidense. El joven atacante, conocido cariñosamente como "Quimi", volvió a la acción luego de varias semanas sin competir, desde su última participación con la Selección Nacional en las semifinales de la Copa Oro 2025, donde Guatemala cayó 2-1 ante Estados Unidos.
En su primer partido con el Loudoun United, Ordóñez fue suplente de inicio y tuvo su ingreso al terreno de juego en el minuto 56, durante el duelo ante el Rhode Island FC. El encuentro, disputado con mucha intensidad, finalizó con un empate 0-0, en un resultado que, aunque dejó sensaciones positivas en el aspecto defensivo para el equipo, no permitió sumar de a tres en casa.
Arquímides Ordóñez tuvo sus primeros minutos
El atacante guatemalteco mostró destellos de su habitual vocación ofensiva, la misma que lo ha caracterizado desde sus destacadas actuaciones con la selección sub-20, pero no logró concretar jugadas que modificaran el marcador. Su participación, sin embargo, fue importante para aportar movilidad y buscar espacios en la defensa rival, lo que le permite ir adaptándose al sistema de juego de su nuevo club.
Con este empate, el Loudoun United se mantiene en la cuarta posición de la Conferencia Este con 28 puntos, dentro de la zona de playoffs. En esa misma conferencia, el Charleston Battery, donde milita su compatriota Rubio Rubín, ocupa el segundo lugar con 41 unidades. En la Conferencia Oeste, el Phoenix Rising, equipo de Damian Rivera, marcha en la séptima plaza con 24 puntos, también en puestos de clasificación a la postemporada.